5-0 tidak cukup: Flick sampaikan pesan mengejutkan kepada para pemain Barcelona

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengungkapkan kegembiraan besarnya usai kemenangan telak atas Valencia dengan skor lima gol tanpa balas di Stadion Mestalla, menegaskan bahwa timnya mendominasi jalannya pertandingan sejak menit-menit awal, namun di saat yang sama ia menekankan perlunya mengembangkan cara mengelola pertandingan dan tenaga seiring padatnya jadwal.

Flick berkata usai pertandingan: "Ini pertandingan yang luar biasa, kami mendominasinya sejak awal. Kami menguasai jalannya permainan, dan itulah yang saya inginkan," seraya memuji penampilan para pemainnya setelah merayakan lima gol yang dicetak tim sepanjang laga.

Mengenai capaian Barcelona yang mencetak 17 gol dan hanya kebobolan dua gol dalam empat laga pertama di Liga Spanyol, pelatih asal Jerman itu meremehkan pentingnya angka-angka individu, dengan menjelaskan: "Bagi saya, ini hanya soal tiga poin," namun ia menyebut bahwa timnya memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menghadapi pertahanan yang rapat, memanfaatkan ruang, dan menyerang secara efektif.

Flick menambahkan bahwa dominasi menjadi lebih penting mengingat kondisi sulit saat pertandingan berlangsung, terutama dengan suhu yang mencapai 34 derajat Celcius, dengan mengatakan: "Bagus melihat hal itu, dan kami mampu mengendalikan pertandingan. Kami senang."

Meski menang telak, Flick menunjukkan sikap kritis terhadap diri sendiri, dengan meminta para pemainnya untuk tidak selalu bergantung pada gaya permainan langsung, dan berkata: "Saya tidak tahu apakah perlu mengatakan ini setelah kami menang 0-5, tapi kami perlu berusaha mengendalikan pertandingan dengan lebih baik. Ada banyak pertandingan, dan kamu harus selalu mengatur energimu."

Pelatih asal Jerman itu juga menyinggung kartu kuning yang diterima Pau Cubarsi, Rodri, dan Fermin Lopez, seraya menegaskan bahwa ia menerima keputusan wasit, terutama kartu untuk Cubarsi, dan berkata: "Yang pertama, yang diterima Cubarsi, memang pantas. Kami harus menerimanya, dan wasit telah melakukan pekerjaan yang luar biasa."