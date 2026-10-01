Klub Manchester City menghadapi tenggat waktu krusial hingga Jumat besok untuk mengajukan bandingnya, setelah dinyatakan bersalah atas pelanggaran sistematis terhadap aturan keuangan Liga Primer Inggris yang berlangsung selama hampir satu dekade penuh, sehingga membuka babak baru yang penuh ketidakpastian, di mana dampak akhirnya terhadap klub dan kompetisi secara keseluruhan masih belum jelas.

Liga Primer Inggris tengah mengalami kondisi perpecahan yang belum pernah terjadi sebelumnya; sementara belum ada satu pun sanksi olahraga yang dijatuhkan sampai saat ini kepada klub yang membantah melakukan pelanggaran apa pun, City masih memuncaki klasemen setelah mengawali musim dengan sempurna lewat lima kemenangan beruntun, dan bersiap melanjutkan kampanye mempertahankan gelarnya dengan laga panas melawan Liverpool pada 11 Oktober.

Adapun di luar lapangan, semua mata tertuju pada hari Jumat, tenggat waktu untuk menentukan apakah City akan mengajukan banding atas hasil keputusan komisi independen, sebuah langkah yang akan memperpanjang kasus yang telah dimulai bertahun-tahun lalu, serta menunda penetapan sanksi apa pun yang mungkin dijatuhkan untuk berbulan-bulan lamanya.

Dalam konteks ini, pengacara olahraga Tom Kane, mitra di firma hukum Brandsmiths, mengatakan: "Situasi ini sama sekali tidak ideal, inilah sifat dan skala dari prosedur hukum yang menyedihkan ini, yang membuatnya memakan waktu, dan kini ada keraguan yang menyelimuti kompetisi yang sedang berlangsung, yang merupakan hal sangat buruk bagi para suporter dan para pemain semua klub, termasuk Manchester City."

Ia menambahkan dalam pernyataan kepada "Reuters": "Anda hanya ingin sebuah hasil, bukan? Tapi jelas urusan ini bisa berlanjut hingga setelah musim berakhir, dan itu sangat buruk karena memunculkan lebih banyak pertanyaan seputar sejumlah pencapaian jika City kembali meraih musim yang bagus."

Labirin pertanyaan dan tenggat waktu

Meski putusan ini telah menjawab pertanyaan soal keputusan bersalah, ia justru membuka pintu bagi puluhan pertanyaan yang jauh lebih rumit: Berapa lama proses banding akan berlangsung? Kapan sanksi akan ditetapkan? Apakah hasilnya bisa memengaruhi klasemen liga, pembagian hadiah uang, atau jatah kursi lolos ke kompetisi Eropa? Dan apa yang akan terjadi jika klub-klub lain mulai menuntut ganti rugi?

Berdasarkan aturan Liga Primer Inggris, sidang banding harus digelar dalam waktu 12 pekan sejak pengajuannya, dengan keputusan yang harus dikeluarkan dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya sidang. Namun pihak liga tidak menanggapi pertanyaan mengenai adanya fleksibilitas dalam tenggat waktu tersebut mengingat besarnya skala kasus ini, di mana indeks paket dokumen komisi independen saja mencapai 750 halaman.

Kane mengomentari hal itu dengan mengatakan: "Dengan kerumitan kasus dan banyaknya dakwaan, apakah benar-benar mungkin menyelesaikan ini dalam jangka waktu tersebut? Apakah enam bulan? Atau dua belas bulan?", sambil menegaskan bahwa biaya hukum saja sudah mencapai puluhan juta pound.

Kane berpendapat bahwa banding harus diproses sebelum sidang apa pun untuk menetapkan sanksi, dengan menjelaskan: "Tentu masuk akal untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan uang dalam sidang penetapan sanksi, sementara ada banding yang bisa mengubah hasilnya secara mendasar."

Ia menyoroti: "Dari luar tampak bahwa pendekatan Manchester City dalam kasus ini adalah mengulur-ulur waktu. Mereka sudah mengulurnya sampai sekarang, dan diperkirakan City, dengan banding ini, akan mampu menunda hasil akhir sekali lagi mengingat banyaknya bukti - kami belum melihatnya, kami hanya melihat keputusannya saja."









Bayang-bayang ganti rugi menghantui City

Ketidakpastian tidak lagi terbatas pada koridor sepak bola, tetapi meluas ke dunia keuangan dan bisnis. Maskapai penerbangan Etihad Airways, sponsor utama klub sejak 2009, pekan ini mengumumkan bahwa mereka tengah mencari konsultasi hukum setelah menolak hasil keputusan yang terkait dengan kesepakatan komersial yang disebut dalam kasus ini.

Sementara itu, klub-klub pesaing serius mempertimbangkan kemungkinan mengajukan tuntutan ganti rugi atas uang yang hilang dari hadiah finansial, pendapatan Liga Champions, dan peluang komersial lainnya, setelah pernyataan Liga Primer Inggris mengklaim bahwa City menggunakan kontrak komersial "fiktif" dalam skema untuk menggelembungkan pendapatan dan menekan biaya hingga lebih dari 900 juta pound sterling "1,2 miliar dolar".

Suasana penuh penantian ini turut tercermin di kalangan penggemar, di mana perasaan para suporter berkisar antara kemarahan dan keterkejutan. Di dekat Stadion Old Trafford, pekan ini muncul papan iklan raksasa bertuliskan "Selamat datang di Manchester" sebagai sindiran atas pernyataan keputusan bersalah tersebut, sementara perbincangan para suporter yang biasanya berkisar seputar taktik dan transfer berubah menjadi obrolan sampingan di bar-bar seputar sanksi dan proses banding.

Kane menutup analisisnya dengan peringatan bahwa yang akan datang bisa jadi lebih rumit: "Menangani kasus Manchester City kini hampir menjadi bagian yang paling mudah. Adapun apa yang akan terjadi berikutnya, dengan klub-klub yang merasa mereka kehilangan hadiah finansial, atau pendapatan komersial, atau peluang berpartisipasi di Liga Champions, itulah yang benar-benar bisa memperumit keadaan", sambil mengisyaratkan kemungkinan para pemain dan agen mereka menempuh jalur hukum.

Dengan demikian, hingga semua jalur banding ditempuh, sanksi ditetapkan, dan setiap gugatan hukum lanjutan diselesaikan, Liga Primer Inggris mendapati dirinya dalam kondisi penantian yang belum pernah terjadi sebelumnya: sebuah klub yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran berat terhadap aturan keuangan sepak bola, namun masih bertengger di puncak klasemen, sembari menanti untuk mengetahui harga sesungguhnya dari sebuah putusan yang bisa mengubah wajah sepak bola Inggris.



