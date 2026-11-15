Ini bukan comeback biasa bagi seorang bintang yang terbiasa menghadirkan kesenangan dan memukau para penggemar dengan sentuhan sihirnya, melainkan berubah menjadi peristiwa luar biasa yang melampaui batas-batas Italia, setelah para pencinta sepak bola di berbagai penjuru dunia menyaksikan kemunculan peraih Ballon d'Or tahun 2005, yang membuktikan bahwa hubungannya dengan permainan ini belum berakhir meski telah lama menjauh dari kompetisi resmi.

Derbi Ravenna dan Forlì, yang digelar pada Minggu malam dalam rangkaian pekan keempat belas Serie C Italia, menjadi peristiwa paling banyak ditonton dalam sejarah kompetisi tersebut, setelah perhatian terhadap pertandingan ini meluas hingga ke luar batas lapangan, dan sampai ke Times Square yang terkenal di New York, tempat laga itu ditayangkan di salah satu layar raksasanya.

Penyebabnya bukanlah persaingan tradisional antara kedua tim, melainkan lebih karena kembalinya salah satu pemain paling berbakat dan populer dalam sejarah sepak bola, yakni Ronaldinho, yang memutuskan untuk kembali ke suasana pertandingan resmi lewat pintu klub Ravenna, pada usia empat puluh enam tahun, demikian menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Kembali setelah 11 tahun: Ronaldinho menghidupkan kembali kenangan di lapangan hijau

Sebelum pertandingan dimulai, Ravenna mengumumkan susunan pemain intinya untuk menghadapi Forlì, dan nama Ronaldinho muncul dalam daftar starter, dalam sebuah kejutan yang menyenangkan para penggemar yang memadati Stadion Bruno Benelli untuk menyaksikan kembali sang bintang Brasil.

Ronaldinho sebelumnya telah menjauh dari lapangan sejak tahun 2015, setelah pengalaman terakhirnya bersama klub Brasil Fluminense, untuk kemudian kembali setelah lebih dari 11 tahun ke kompetisi resmi, dalam sebuah pemandangan yang tidak banyak orang duga akan terjadi.

Menurut statistik jaringan "Opta", Ronaldinho kembali bermain dalam pertandingan resmi untuk pertama kalinya setelah lebih dari 11 tahun, tepatnya setelah 11 tahun 50 hari, pada usia 46 tahun 239 hari, mengingat penampilan terakhirnya terjadi pada 26 September 2015 dengan seragam Fluminense.

Meskipun pengumuman keikutsertaannya pada awalnya disambut dengan sedikit keraguan, dan sebagian menganggapnya sekadar langkah pemasaran untuk menarik penggemar, sang legenda Brasil benar-benar memasuki lapangan, untuk mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para hadirin.

Ronaldinho bermain di posisi sayap kiri semu, dalam skema 4-3-3 yang diterapkan Andrea Mandorlini, mantan pelatih Inter Milan, dengan keberadaannya di area-area ofensif di belakang penyerang, memanfaatkan kemampuannya bergerak di antara lini dan menciptakan peluang.

Umpan kunci dan tepuk tangan hangat: 45 menit penuh kesenangan

Rencana awal adalah agar Ronaldinho bermain hanya selama 30 menit, tetapi sang pemain melampaui durasi yang ditentukan, dan terus bermain hingga akhir babak pertama, sehingga menghadirkan 45 menit yang mengingatkan kembali sebagian dari ciri khas gayanya.

Awalnya tidak sepenuhnya mudah, karena sang bintang Brasil membutuhkan sedikit waktu untuk masuk ke suasana pertandingan, dan ia baru menyentuh bola untuk pertama kalinya pada menit keenam, ketika menjadi eksekutor sepak pojok.

Ravenna juga menghadapi beberapa kesulitan defensif, terutama karena Ronaldinho tidak dibebani peran bertahan yang besar, sehingga memberi Forlì ruang untuk dimanfaatkan dalam beberapa serangan.

Namun momen paling menonjol datang pada menit ke-36, ketika Ronaldinho terlibat dalam membangun serangan yang berakhir dengan merobek gawang, setelah ia mengirim umpan, sebelum bola sampai ke Donati.

Yang disebut terakhir berhasil memanfaatkan peluang itu, dengan melepaskan tembakan mendatar yang keras dari luar kotak penalti, yang tak mampu ditangani kiper Forlì, sehingga memberi Ravenna keunggulan dengan skor 1-0.

Donati sebelumnya pernah bermain untuk klub Inter Milan, Bayer Leverkusen, Monza, dan Lecce, sebelum menjadi pencetak gol yang memberi timnya kemenangan pada malam yang luar biasa.

Ronaldinho merayakan gol itu dengan antusiasme yang jelas, di tengah reaksi rekan-rekannya dan para penggemar, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan keterpaduannya dengan tim dan kenikmatannya kembali ke suasana kompetisi.

Di level teknis, peta pergerakannya menunjukkan posisinya secara utama di antara lini, di mana ia mengisi ruang playmaker di belakang penyerang, dengan aktivitas yang mencolok di sepertiga wilayah ofensif, serta preferensi untuk menguasai area di tepi kotak penalti ketimbang berulang kali masuk ke dalamnya.

Ia juga menjadi eksekutor tiga sepak pojok selama penampilannya, salah satunya berujung pada peluang berbahaya setelah Donati menyambut bola dengan sundulan kepala, untuk menegaskan bahwa sentuhan teknisnya masih hadir meski bertahun-tahun absen.

Ketika peluit tanda akhir babak pertama ditiupkan, Ronaldinho meninggalkan lapangan di tengah tepuk tangan hangat dari para penggemar, yang berupaya menyapanya dalam sebuah pemandangan yang merangkum nilai momen itu, terlepas dari hasil atau perhitungan teknis.

Dida dan Serginho di tribun: penghormatan khusus untuk sang legenda

Suasana luar biasa itu tidak terbatas pada para penggemar, karena Stadion Bruno Benelli menyaksikan kehadiran sejumlah nama yang terkait dengan perjalanan karier Ronaldinho, terutama Dida dan Serginho, dua mantan rekan setimnya di Milan dan timnas Brasil.

Dida memuji kembalinya sang sahabat, dalam perbincangannya dengan jaringan "Sky Sport" sebelum pertandingan dimulai, menegaskan bahwa sambutan yang diterima Ronaldinho mencerminkan kedudukan besar yang ia miliki di hati para penggemar.

Mantan kiper Milan itu berkata: "Suasananya luar biasa, dia pantas mendapatkan semua ini karena dia adalah pemain yang menakjubkan dan mampu menghibur kami. Dan berkat kecintaannya pada kehidupan, dia juga menjadi sumber inspirasi bagi kami, rekan-rekan setimnya."

Dida menyinggung pernyataan Neymar, yang menyebut Ronaldinho sebagai pemain paling atraktif dalam sejarah sepak bola, untuk menegaskan kesepakatannya sepenuhnya dengan pendapat itu, katanya: "Dia benar! Saya berpikir persis sepertinya."

Dengan demikian, 45 menit yang dijalani Ronaldinho bukanlah sekadar penampilan sesaat dalam sebuah pertandingan Serie C Italia, melainkan perayaan atas kembalinya salah satu pemain yang paling mampu mengubah sepak bola menjadi kesenangan murni.

Di antara sebuah umpan yang menciptakan gol, senyuman yang tak lepas dari wajahnya, dan tepuk tangan penggemar yang mengiringinya keluar lapangan, Ronaldinho membuktikan bahwa sebagian legenda tidak membutuhkan banyak waktu untuk merebut kembali sorotan. Sekadar kemunculannya saja sudah cukup untuk menghidupkan kembali kisah tersebut.