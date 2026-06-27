45 menit kelam... Kutukan bersejarah yang menghantui Arab Saudi di Piala Dunia

Tim nasional Arab Saudi mengalami kutukan historis di ajang Piala Dunia, yang semakin mengakar saat menghadapi Cape Verde di Piala Dunia 2026.

Timnas Arab Saudi bertanding melawan Cape Verde hari Sabtu ini di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Babak pertama pertandingan berakhir dengan skor imbang 0-0, sehingga kompleks historis tim nasional Arab Saudi di Piala Dunia semakin mengakar pada babak ini.

Menurut jaringan statistik “Opta”, timnas Saudi hanya mencetak 3 gol di babak pertama selama 19 pertandingan terakhir yang mereka jalani di Piala Dunia, dengan rata-rata kurang dari satu gol setiap 6 pertandingan.

Gol terakhir tersebut tercipta saat imbang 1-1 melawan Uruguay, di mana Abdul-Ilah Al-Omari mencetak gol pembuka sebelum akhir babak pertama, sebelum tim Amerika Latin itu menyamakan kedudukan di babak kedua.