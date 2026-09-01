Cukup patut diapresiasi betapa konsisten dan lugas para petinggi Borussia Dortmund kini menjawab pertanyaan soal rumor transfer pemain baru yang nyaris beredar setiap hari. Yakni: tidak sama sekali. Carsten Cramer, Lars Ricken, Ole Book, Niko Kovac - tak satu pun dari kuartet ini yang sejauh ini menyimpang dari garis tersebut, meski para perwakilan media sudah berkali-kali dan tentu saja dengan alasan yang masuk akal mencoba menggali jawaban.

Jauh lebih banyak yang secara alami bisa dibahas ketika menyangkut para pemain profesional yang sudah berada di skuad BVB. Memang, pada Senin dalam konferensi pers Kovac jelang laga pembuka DFB-Pokal melawan klub Oberliga, HEBC Hamburg, pembahasan beberapa kali terlalu sering berputar pada reaksi konyol di media sosial terhadap lemparan botol Samuele Inacio yang disebut-sebut begitu jahat ke arah lambang Dortmund setelah kartu merahnya melawan HSV. Namun demikian, sang pelatih memberi isyarat pada dua nama yang bukan hanya penting secara olahraga untuk situasi saat ini.

Sebab pertanyaan yang kini tentu diajukan sebagian besar orang di sekitar BVB adalah: bagaimana Borussia akan menggantikan rekrutan baru Giannis Konstantelias yang mengalami cedera ligamen cruciatum? Soal potensi perekrutan pemain seperti Jadon Sancho, Kovac tentu menolak berkomentar. Sempat mengarah ke transfer permanen Marcel Regula dari klub kasta tertinggi Polandia, Zaglebie Lubin, tetapi kini disebutkan telah ada kesepakatan untuk peminjaman Ethan Nwaneri dari Arsenal hingga akhir musim.

Namun, soal siapa yang punya peluang dimainkan di laga piala dan mungkin juga setelahnya di posisi ofensif setengah kiri, Kovac berbicara lebih jelas.

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Pengganti Giannis Konstantelias: Siapa yang masuk pertimbangan di BVB?

Salah satu kandidat yang mungkin adalah Fabio Silva. Penyerang itu juga menjalani situasi sulit di BVB pada awal musim keduanya. Pemain Portugal itu kebanyakan masuk dari bangku cadangan dan tak punya peluang melawan Serhou Guirassy, yang sangat disukai Kovac. Seperti pada bursa transfer musim dingin, rumor kepindahannya kembali beredar, kali ini juga dipicu oleh pernyataan Silva sendiri.

"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tentu saya ingin lebih banyak bermain sejak awal dan membantu tim. Saya ingin menjadi lebih penting. Jika saya mengatakan hal lain, saya akan berbohong. Saya selalu mengatakan yang sebenarnya," jelas Silva baru-baru ini setelah kalah di Piala Super melawan Bayern Munich (1:2), ketika ia mencetak satu-satunya gol Dortmund.

Saat menang 2:0 atas HSV pada Sabtu, ia juga duduk di bangku cadangan, kali ini sepanjang pertandingan. Karena itu, Silva terlihat frustrasi dan kesal setelah laga, sementara direktur olahraga Book nyaris menutup kemungkinan kepergian pemain 24 tahun tersebut. Ricken berkata soal situasi rumit Silva: "Bahwa seorang pemain tidak seratus persen bahagia dalam situasi seperti itu, itu bagian dari sepakbola. Tetapi pada akhirnya kami adalah satu tim dan setiap orang bisa memberikan kontribusinya. Fabio sama sekali tidak bisa disalahkan untuk itu. Kami sudah mengatakan beberapa pekan lalu bahwa tidak ada pemain di sini yang harus merasa perlu meninggalkan klub secepat mungkin."

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Niko Kovac tentang Fabio Silva: "Kalau sekarang kami juga mengubah itu ..."

Cedera Konstantelias dan kartu merah Inacio tampaknya akan meningkatkan peluang Silva untuk menjadi starter, begitu dugaan yang muncul. Namun Kovac tidak sependapat, seperti yang ia ungkapkan pada Senin. "Kami beberapa kali juga melakukannya pada musim lalu," katanya soal penampilan Silva sejauh ini di posisi tersebut, tetapi lalu menjelaskan: "Hanya saja, pada musim ini kami sudah punya sangat banyak pemain di dua posisi setengah itu. Kalau sekarang kami juga mengubah itu untuk memberinya ruang di sana, maka itu akan sedikit sulit."

Pelatih 54 tahun itu melanjutkan argumennya: "Terlebih lagi, kalau begitu kami hanya punya satu penyerang di depan. Karena itu saya percaya bahwa dia akan tetap menjadi pemain yang bersama Serhou membentuk ujung tombak lini serang, dan yang lain, kami punya beberapa, akan bermain di apa yang disebut posisi setengah itu."

Masalah besar Silva sejauh ini adalah bahwa dalam baru sepuluh penampilan sebagai starter ia tidak tampil meyakinkan, bahkan tidak mendekati performanya dalam 30 laga sebagai joker. Di situ, pemain yang satu kali membela tim nasional itu bersinar dengan volume lari yang tinggi, banyak komitmen, dan dinamika bagus yang kerap mengubah statisnya permainan BVB.

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Carney Chukwuemeka: Alternatif yang lagi-lagi cedera

Sepuluh dari total sebelas kontribusi gol Silva sejauh ini di Dortmund memang ia catatkan sebagai pemain pengganti. Dan tampaknya itu akan tetap seperti itu, jika Kovac tidak sedang berkelakar. Pekan lalu ia sudah menegaskan soal Silva: "Dia tahu perannya di tim. Serhou Guirassy adalah penyerang nomor satu kami. Dia adalah penantangnya."

Sama mengecewakan, tetapi dengan cara yang berbeda, dialami rekrutan baru lain dari musim panas lalu. Carney Chukwuemeka kembali membuktikan reputasinya sebagai pemain yang terus-menerus cedera. Dalam tiga pertandingan terakhir ia tidak tersedia untuk BVB.

Seperti sudah sering terjadi, ia kembali terhambat oleh masalah otot yang misterius, yang tidak dijelaskan lebih rinci oleh klub. Dalam pramusim, pemain tim nasional Austria itu hanya bisa ikut satu setengah babak, dan penampilan terakhirnya sudah lebih dari tiga pekan lalu.

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Apa kata Niko Kovac tentang Carney Chukwuemeka sebagai pengganti Konstantelias?

Namun, ia akan menjadi salah satu alternatif untuk Konstantelias, seperti disampaikan Kovac. "Tentu ada beberapa pemain yang bisa menempati posisi ini - Carney juga termasuk. Setiap individu memberi sesuatu untuk posisi itu, karena kami tidak bisa mengatakan bahwa kami punya lima pemain yang sama seperti Delias. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Saya melihat ada beberapa pemain di sana." Bagi sang pelatih, Chukwuemeka "menjalani pertandingan terbaiknya di posisi ini dan pada akhirnya di sanalah saya melihatnya".

Namun, tema lama yang menjengkelkan itu tetap ada, yang bagi sepakbola Kovac merupakan syarat dasar yang tak bisa ditawar: "Dia harus bekerja pada kebugarannya dan mencapai level itu agar dia bisa mendapatkan menit bermain di Bundesliga." Itu tetap menjadi jalan yang sangat panjang: Chukwuemeka rata-rata bermain 29 menit dalam 55 penampilannya sejauh ini untuk BVB. Hanya 12 kali ia menjadi starter, dan baru sekali bermain penuh - pada April lalu saat kalah 1:2 di Hoffenheim. Itu bahkan menjadi pertama kalinya dalam karier Chukwuemeka ia berada di lapangan saat peluit awal maupun peluit akhir dibunyikan.

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Fabio Silva dan Carney Chukwuemeka: Biaya transfer 45 juta euro dengan hasil minim

BVB telah menginvestasikan nyaris 45 juta euro untuk Silva dan Chukwuemeka - dan mendapatkan hasil yang sejauh ini sama sekali tidak sebanding. Absennya Konstantelias kini memang mengubah komposisi personel, tetapi tidak mengubah pandangan dasar Kovac. Bagi Silva, perannya tetap sebagai penantang Guirassy, sementara Chukwuemeka yang terus menjadi langganan cedera harus lebih dulu bugar.

Dengan begitu, situasi darurat di sisi kiri depan bagi keduanya hanya terlihat menjanjikan pada pandangan pertama. Apakah itu akan segera berubah, kemungkinan besar juga akan bergantung pada berapa lama Borussia harus berimprovisasi di posisi setengah kiri. Peluangnya besar bahwa Kovac akan menurunkan Inacio sejak awal di laga piala dan Maximilian Beier saat laga liga akhir pekan melawan Hoffenheim.

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