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Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, terus memberikan sentuhan taktiknya pada timnas Arab Saudi sejak menangani tim tersebut, melalui fokus pada sejumlah aspek taktis yang ingin ia kembangkan. Yang utama di antaranya adalah penguasaan bola, bola-bola mati, dan umpan, di samping memasukkan konsep-konsep baru yang berkaitan dengan pressing tinggi, sebagai persiapan menghadapi agenda internasional mendatang.

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Selama masa kerjanya bersama timnas Arab Saudi, Donis telah memimpin lebih dari 42 sesi latihan, mulai dari pemusatan latihan yang digelar di Amerika Serikat, hingga pemusatan latihan saat ini di Qatar, dan sifat latihan tersebut mengungkap ciri-ciri filosofi yang ingin diterapkan pelatih asal Yunani itu bersama Arab Saudi.

Menurut surat kabar "Asharq Al-Awsat" Arab Saudi, penguasaan bola menempati urutan teratas dalam latihan yang menjadi fokus staf kepelatihan, setelah Donis mengalokasikan 22 sesi latihan untuk aspek ini, menjadikannya unsur yang paling banyak mendapat perhatiannya, sebagai indikasi jelas atas keinginannya membangun sebuah timnas yang mampu mempertahankan penguasaan bola dan mengendalikan tempo pertandingan.

Latihan bola-bola mati berada di urutan kedua, setelah staf kepelatihan mengalokasikan 15 sesi untuk aspek ini, dan hal itu berdampak positif pada penampilan timnas Arab Saudi, baik dalam situasi menyerang maupun bertahan, karena aspek ini mengalami perkembangan yang menonjol dalam pertandingan-pertandingan yang dijalani tim di bawah kepemimpinan pelatih asal Yunani tersebut.

Pentingnya pengerjaan bola-bola mati terlihat selama keikutsertaan Arab Saudi di Piala Dunia 2026, setelah gol Abdulelah Al-Amri ke gawang timnas Uruguay tercipta dari salah satu bola mati tersebut, mencerminkan nilai fokus pada aspek ini sebagai salah satu solusi yang dapat diandalkan dalam pertandingan-pertandingan sulit.

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Adapun umpan, hal itu termasuk salah satu prioritas latihan terpenting bagi Donis, sebagai salah satu landasan yang ia andalkan dalam membangun permainan, terutama dari area belakang, dengan fokus pada kemampuan para pemain untuk saling mengoper bola di bawah tekanan lawan, dan membawanya keluar secara terorganisasi alih-alih sering mengandalkan bola-bola panjang.

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Pemusatan latihan saat ini di Qatar menyaksikan perkembangan baru dalam program latihan, setelah para pemain timnas Arab Saudi menjalani latihan taktis mengenai pressing tinggi untuk pertama kalinya dalam sesi kedua, sebuah langkah yang mencerminkan keinginan Donis untuk memperluas opsi teknis Arab Saudi, dan mempersiapkannya menghadapi timnas-timnas kuat serta gaya bermain yang berbeda-beda.

Timnas Arab Saudi bersiap menjalani dua laga uji coba melawan Korea Selatan dan Uzbekistan, pada 13 dan 17 November ini, di Stadion Jassim bin Hamad di ibu kota Qatar, Doha, dalam program persiapan menghadapi agenda internasional mendatang, dengan tujuan meningkatkan kesiapan para pemain dan mengevaluasi level teknis serta fisik mereka.

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Pertandingan melawan Korea Selatan memiliki arti penting tersendiri, mengingat kemampuan teknis dan fisik yang dimiliki timnas Korea, di samping ketergantungannya pada kecepatan dalam transisi menyerang dan bermain dengan tempo tinggi, yang menjadi ujian bagi kemampuan lini pertahanan Arab Saudi dan sejauh mana para pemain mampu menghadapi tekanan lawan sepanjang pertandingan.

Di sisi lain, timnas Arab Saudi menanti ujian yang berbeda melawan Uzbekistan, yang mengalami perkembangan yang jelas dalam beberapa tahun terakhir, dan mengandalkan kekuatan fisik serta organisasi taktis, hal yang memberi Donis kesempatan untuk mengetahui kemampuan para pemainnya dalam menghadapi gaya-gaya bertahan yang berbeda, dan mencari solusi yang diperlukan untuk menembus pertahanan lawan.

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Pelatih asal Yunani itu diperkirakan akan memanfaatkan kedua pertandingan tersebut untuk mencoba sejumlah opsi teknis, dan mengevaluasi tingkat keselarasan antarlini tim, di samping memberi kesempatan kepada sejumlah unsur untuk membuktikan kemampuannya, dan menentukan sejauh mana kesiapannya untuk berpartisipasi pada tahap mendatang, yang membantunya membentuk gambaran yang lebih jelas mengenai susunan inti dan opsi cadangan yang tersedia.

Setelah berakhirnya pemusatan latihan saat ini di Qatar, Donis diperkirakan akan menyampaikan laporan teknis kepada manajemen teknis di Federasi Sepak Bola Arab Saudi, yang mencakup evaluasinya atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, serta catatan-catatan terpenting terkait level para pemain dan aspek-aspek yang membutuhkan lebih banyak pengembangan, sebagai pendahuluan untuk menyusun rencana yang jelas bagi pemusatan latihan mendatang.

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Pada saat yang sama, manajemen teknis di Federasi Arab Saudi tengah menyusun berbagai skenario untuk masa depan, sebagai antisipasi terhadap kemungkinan bertahannya Donis atau kepergiannya dari jabatannya, guna memastikan bahwa proyek pengembangan tim-tim nasional tidak terpengaruh oleh perubahan apa pun yang mungkin terjadi pada staf kepelatihan, dengan tetap menjaga kesinambungan kerja di antara berbagai kelompok usia, dan menghindari memulai dari titik nol dengan setiap staf kepelatihan baru.

Langkah-langkah ini bertujuan membangun sistem teknis yang lebih stabil bagi timnas Arab Saudi, sehingga staf kepelatihan yang silih berganti melanjutkan apa yang telah dimulai para pendahulunya, dengan memanfaatkan laporan dan evaluasi teknis dalam menentukan kebutuhan para pemain dan mengembangkan kemampuan mereka, sehingga keputusan di masa depan dibangun di atas realitas timnas dan kemampuannya, bukan sekadar reaksi terhadap perubahan apa pun.