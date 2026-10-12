Real Madrid memuncaki daftar klub yang paling banyak kehilangan gol karena dianulir teknologi video assistant referee "VAR" di Liga Spanyol sejak sistem tersebut resmi diterapkan pada musim 2018-2019, setelah jumlah gol mereka yang dianulir mencapai 42 gol, dengan selisih besar dari para pesaing terdekatnya, Atletico Madrid dan Villarreal, yang berbagi posisi kedua dengan 22 gol masing-masing, sementara Barcelona menempati posisi ketujuh dengan 19 gol.

Menurut statistik yang dipublikasikan oleh jurnalis Spanyol Alexis Martin Tamayo, yang dikenal dengan nama "Mister Chip", melalui akunnya di platform "X", Real Madrid memimpin klasemen ini dengan selisih 20 gol dari Atletico Madrid dan Villarreal, serta 23 gol dari rival mereka Barcelona, dalam daftar yang mencatat gol-gol yang awalnya disahkan oleh hakim garis utama sebelum teknologi video turun tangan untuk menganulirnya karena adanya pelanggaran dalam proses terciptanya gol.

Insiden Vinicius dan Saliba kembali memunculkan angka-angka ini

Statistik ini kembali mencuat saat laga Real Madrid melawan Villarreal, setelah sebuah gol Los Blancos dianulir usai peninjauan teknologi video, akibat pelanggaran yang dilakukan pemain Brasil Vinicius Junior terhadap bek Villarreal Nathan Saliba, berupa menjambak rambutnya beberapa detik sebelum tercipta gol yang seharusnya memberi Real Madrid gol kedua mereka di pertandingan tersebut.

Hakim Isidro Diaz de Mera, yang berasal dari wilayah La Mancha, awalnya tidak menyadari pelanggaran itu dan mengesahkan gol tersebut, sebelum asisten hakim video Alejandro Muniz Ruiz, yang berasal dari wilayah Galicia, turun tangan dan meminta peninjauan tayangan, sehingga hakim menarik keputusannya dan menganulir gol setelah memastikan adanya pelanggaran.

42 gol Real Madrid sejak penerapan teknologi video

Sejak teknologi video assistant referee mulai berlaku di Liga Spanyol pada musim 2018-2019, sistem tersebut telah menganulir 42 gol Real Madrid setelah awalnya disahkan oleh hakim di dalam lapangan, dengan rata-rata mendekati 5 gol per musim, menurut data yang dipublikasikan.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa 42 gol tersebut akan disahkan untuk Los Blancos seandainya pertandingan berlangsung tanpa intervensi teknologi video, sesuai skenario hipotetis yang menjadi dasar statistik tersebut, sehingga menempatkan Real Madrid di puncak daftar dengan selisih yang jelas dari klub-klub lainnya.

Atletico Madrid dan Villarreal berada di posisi kedua, setelah masing-masing kehilangan 22 gol yang dianulir, yakni hampir setengah dari jumlah gol Real Madrid yang dianulir, sementara tiga klub menempati posisi berikutnya dengan 20 gol masing-masing, yaitu Celta Vigo, Real Sociedad, dan Sevilla.

Adapun Barcelona berada di posisi ketujuh setelah teknologi video menganulir 19 gol mereka selama periode yang dicakup statistik tersebut, sehingga selisih antara mereka dan Real Madrid mencapai 23 gol, dan hal itu menempatkan klub ibu kota Spanyol di puncak klasemen ini dengan selisih besar dari rival tradisionalnya.

Bagaimana jika teknologi video tidak ada di LaLiga?

Statistik tersebut menyajikan gambaran hipotetis tentang apa yang bisa terjadi seandainya pertandingan Liga Spanyol berlangsung tanpa teknologi video selama periode dari 2018 hingga 2026; sebab Real Madrid akan diuntungkan dengan disahkannya sekitar 4,6 gol tidak sah per musim, dibandingkan 2,1 gol untuk Barcelona.

Berdasarkan perhitungan yang sama, Atletico Madrid dan Villarreal akan diuntungkan dengan disahkannya sekitar 2,4 gol tidak sah untuk masing-masing klub per musim, sementara rata-ratanya mencapai 2,2 gol untuk Celta Vigo, Real Sociedad, dan Sevilla.