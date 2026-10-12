Real Madrid memuncaki daftar klub dengan gol terbanyak yang dibatalkan oleh teknologi video assistant referee "VAR" di Liga Spanyol sejak sistem tersebut resmi diterapkan pada musim 2018-2019, setelah jumlah gol yang dianulir mencapai 42 gol, dengan selisih besar atas pesaing terdekatnya, Atletico Madrid dan Villarreal, yang berbagi posisi kedua dengan 22 gol masing-masing, sementara Barcelona berada di peringkat ketujuh dengan 19 gol.

Menurut statistik yang dipublikasikan oleh jurnalis Spanyol Alexis Martin Tamayo, yang dikenal dengan nama "Mister Chip", melalui akunnya di platform "X", Real Madrid memimpin klasemen tersebut dengan selisih 20 gol atas Atletico Madrid dan Villarreal, serta 23 gol atas rival abadinya Barcelona, dalam daftar yang mencatat gol-gol yang semula disahkan oleh hakim garis utama sebelum teknologi video turun tangan untuk menganulirnya karena adanya pelanggaran dalam proses terciptanya gol.

Insiden Vinicius dan Salisu kembali memunculkan angka-angka itu

Statistik ini kembali mencuat saat laga Real Madrid melawan Villarreal, setelah sebuah gol Los Blancos dibatalkan menyusul peninjauan teknologi video, akibat pelanggaran yang dilakukan pemain Brasil Vinicius Junior terhadap bek Villarreal Nathan Salisu, berupa menjambak rambutnya beberapa detik sebelum tercipta gol yang seharusnya memberi Real Madrid gol kedua dalam pertandingan tersebut.

Hakim pertandingan Isidro Diaz de Mera, yang berasal dari wilayah La Mancha, awalnya tidak menyadari pelanggaran itu dan mengesahkan gol tersebut, sebelum video assistant referee Alejandro Muniz Ruiz, yang berasal dari wilayah Galicia, turun tangan dan meminta peninjauan tayangan, sehingga hakim menarik keputusannya dan membatalkan gol setelah memastikan adanya pelanggaran.

42 gol Real Madrid sejak penerapan teknologi video

Sejak teknologi video assistant referee mulai diberlakukan di Liga Spanyol pada musim 2018-2019, sistem tersebut telah membatalkan 42 gol Real Madrid setelah awalnya disahkan oleh hakim di dalam lapangan, dengan rata-rata mendekati 5 gol dalam satu musim, menurut data yang dipublikasikan.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa 42 gol tersebut akan disahkan untuk Los Blancos seandainya pertandingan berlangsung tanpa campur tangan teknologi video, sesuai skenario hipotetis yang menjadi dasar statistik tersebut, yang menempatkan Real Madrid di puncak daftar dengan selisih jelas atas klub-klub lainnya.

Atletico Madrid dan Villarreal menempati posisi kedua, setelah masing-masing kehilangan 22 gol yang dibatalkan, atau mendekati separuh dari jumlah gol Real Madrid yang dianulir, sementara tiga klub berada di posisi berikutnya dengan 20 gol masing-masing, yaitu Celta Vigo, Real Sociedad, dan Sevilla.

Adapun Barcelona, mereka berada di peringkat ketujuh setelah teknologi video membatalkan 19 gol mereka selama periode yang tercakup dalam statistik tersebut, sehingga selisih antara mereka dan Real Madrid mencapai 23 gol, dan hal itu menempatkan klub ibu kota Spanyol tersebut di puncak klasemen ini dengan selisih besar atas rival tradisionalnya.

Bagaimana jika teknologi video tidak ada di LaLiga?

Statistik tersebut menyajikan gambaran hipotetis tentang apa yang bisa terjadi seandainya pertandingan-pertandingan Liga Spanyol berlangsung tanpa teknologi video selama periode 2018 hingga 2026; sebab Real Madrid akan mendapat keuntungan dari pengesahan sekitar 4,6 gol tidak sah dalam satu musim, berbanding 2,1 gol untuk Barcelona.

Berdasarkan perhitungan yang sama, Atletico Madrid dan Villarreal akan mendapat keuntungan dari pengesahan sekitar 2,4 gol tidak sah masing-masing dalam satu musim, sementara rata-ratanya akan mencapai 2,2 gol untuk masing-masing Celta Vigo, Real Sociedad, dan Sevilla.