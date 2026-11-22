Bagikan Ikuti GOAL di Google

Timnas U-17 Arab Saudi menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia "Qatar 2026" setelah menumbangkan Prancis dengan skor 1-0 dalam laga yang sarat makna, sekaligus menegaskan kemampuan Arab Saudi untuk bangkit dengan cepat setelah tersandung di laga perdana.

Iklan

Kemenangan itu bukan sekadar tambahan tiga poin dalam perjalanan turnamen, melainkan kelanjutan dari catatan bersejarah yang istimewa milik Arab Saudi di laga kedua Piala Dunia, matchday yang belum pernah berujung kekalahan bagi mereka. Hasil ini mengubah peta persaingan Grup D dan memanaskan perebutan dua tiket lolos.

Kemenangan Arab Saudi diraih pada Minggu malam di lapangan Aspire Academy, dalam lanjutan laga kedua fase grup. Hasil ini menebus kekalahan dari Uruguay di laga pembuka sekaligus memberi suntikan moral besar bagi para pemain jelang duel penentuan di laga terakhir.

Arab Saudi harus menunggu hingga menit ke-73 untuk mengubah keunggulan permainan menjadi gol berharga, yang dicetak oleh Shaman Al-Qahtani. Gol tersebut memberi negaranya kemenangan luar biasa atas Prancis.

Gol itu lahir dari serangan terorganisir yang diawali penetrasi apik Zaid Al-Bouri di sisi kiri. Ia menggiring bola dan menembus pertahanan lawan, sebelum mengirimkan umpan terobosan akurat kepada Al-Qahtani, yang menerimanya lalu melepaskan tembakan kaki kanan ke dalam gawang, disambut kegembiraan luar biasa kubu Arab Saudi.

Iklan Iklan

Gol tersebut menjadi ganjaran atas penampilan disiplin Arab Saudi sepanjang laga. Para pemainnya sukses menutup ruang bagi lini serang Prancis dan meredam tekanan lawan dengan cerdas, sembari tetap menjaga ancaman di lini depan dan menanti momen yang tepat untuk melancarkan pukulan penentu.

Topik Terkait

Rekor Istimewa Tanpa Kekalahan

Kemenangan atas Prancis bukan sekadar hasil bersejarah. Lewat kemenangan ini, Arab Saudi juga menjaga rekor tak terkalahkan mereka di laga kedua sepanjang keikutsertaan di Piala Dunia U-17, sebagaimana dilaporkan harian "Al-Riyadiyah" asal Arab Saudi.

Arab Saudi kini mengoleksi dua kemenangan dan tiga hasil imbang di laga kedua. Catatan itu diawali dengan hasil imbang tanpa gol melawan Nigeria pada 2 Agustus 1985 di Dalian, China, sebelum mengulangi hasil serupa melawan Brasil pada 15 Juli 1987 di Montreal, Kanada.

Iklan

Pada 12 Juni 1989, Arab Saudi bermain imbang 2-2 dengan Guinea di Edinburgh, Skotlandia. Mereka kemudian harus menunggu hingga 8 November 2025 untuk meraih kemenangan pertama di laga kedua, setelah menaklukkan Selandia Baru 3-2 di Doha.

Kemenangan atas Prancis semakin mengukuhkan catatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa laga kedua selalu menjadi momen positif bagi Arab Saudi, meski generasi, lawan, dan situasi yang menyertai partisipasi mereka di Piala Dunia berbeda-beda.

Iklan

Dari Tersandung di Laga Kontra Uruguay hingga Menumbangkan Prancis

Tugas Arab Saudi tidaklah mudah, apalagi mereka turun ke lapangan dengan beban harus menebus hasil buruk, setelah mengawali perjalanan dengan kekalahan 2-3 dari Uruguay dalam laga seru yang diwarnai banyak perubahan situasi.

Arab Saudi sempat dua kali unggul dalam laga tersebut berkat dua penalti yang dieksekusi Faris Boushaqra, tetapi gagal mempertahankan keunggulan dan pulang tanpa poin, meski para pemainnya tampil cukup baik dalam menyerang.

Iklan

Sebaliknya, Prancis memasuki laga dengan moral tinggi setelah menang 3-1 atas Haiti di laga pertama, pertandingan yang menjadi panggung bagi winger Luan Mirefield lewat dua golnya.

Namun, Arab Saudi berhasil memperbaiki kesalahan di lini belakang yang membuat mereka kalah di laga pertama. Mereka tampil lebih seimbang dan disiplin, sehingga mampu menghentikan start sempurna salah satu kandidat terkuat juara.

Iklan

Persaingan Grup Kian Memanas

Arab Saudi kini mengoleksi tiga poin, sama dengan Prancis, sementara Uruguay memimpin klasemen dengan tiga poin jelang laga melawan Haiti pada Minggu malam. Adapun Haiti menghuni dasar klasemen grup tanpa poin.

Kemenangan ini mengembalikan Arab Saudi ke jalur persaingan, setelah laga terakhir menjadi penentu tim yang lolos dari Grup D, sembari menanti hasil-hasil pertandingan lainnya.

Iklan

Arab Saudi menjalani partisipasi kelima mereka sepanjang sejarah Piala Dunia U-17 pada edisi yang digelar di Qatar hingga 13 Desember mendatang, dengan Prancis, Uruguay, dan Haiti sebagai lawan satu grup.

Arab Saudi menimba motivasi dari kenangan pencapaian terbesar mereka di turnamen ini, yakni saat menjuarai Piala Dunia pada 1989. Gelar tersebut tetap menjadi tonggak bersinar dalam sejarah sepak bola Arab Saudi sekaligus impian yang ingin didekati generasi saat ini, setelah kemenangan bersejarah atas Prancis menghidupkan kembali harapan untuk menulis babak baru kejayaan di Piala Dunia.