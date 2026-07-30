Seperti dilaporkan stasiun radio Spanyol Cadena COPE, Fulham FC selangkah lagi merekrut Garcia. Menurut laporan tersebut, kesepakatan telah tercapai antara kedua klub dan Fulham membayar biaya transfer sebesar 40 juta euro untuk 70 persen hak atas sang mesin gol. Selain itu, Real disebut telah mengamankan hak beli kembali untuk Garcia, jika suatu hari nanti mereka ingin memulangkan produk akademi tersebut.

Di Fulham, Garcia akan bertemu kembali dengan mantan pelatihnya, Alvaro Arbeloa. Penyerang itu sebelumnya sempat dilatih Arbeloa di akademi Real, dan pada awal tahun ini Arbeloa naik dari pelatih tim B menjadi pelatih tim utama setelah pemecatan Xabi Alonso. Pada akhir musim yang baru berlalu, Arbeloa sudah kembali harus angkat kaki dari Los Blancos dan kini tampaknya membawa Garcia bersamanya ke Premier League.

Pada awal Juli, Arbeloa menandatangani kontrak tiga tahun dengan Fulham dan mengambil alih posisi yang ditinggalkan Marco Silva. Pria Portugal itu melatih The Cottagers dalam lima tahun terakhir, pertama membawa mereka kembali ke Premier League dan kemudian memantapkan mereka di papan tengah klasemen. Kini Silva menjadi penerus Jose Mourinho di Benfica Lisbon, yang pada gilirannya mengikuti Arbeloa di Real Madrid.

Real Madrid: Gonzalo Garcia sempat mencuri perhatian di Piala Dunia Antarklub

Garcia merupakan lulusan akademi Real dan pada musim 2024/25 telah merekomendasikan dirinya untuk tugas yang lebih besar lewat musim luar biasa bersama tim B. Dalam 36 penampilan di kasta ketiga Spanyol saat itu, ia mencetak 25 gol. Sebagai ganjaran, sang youngster diizinkan ikut ke Piala Dunia Antarklub pada musim panas 2025 dan selalu tampil sebagai starter, awalnya karena absennya Kylian Mbappe akibat sakit. Garcia memanfaatkan kesempatannya dengan gol-gol penting, total ia mencetak empat gol dalam enam penampilan di Piala Dunia Antarklub.





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Setelah itu, pada musim yang baru berlalu ia tetap lebih sering harus puas dengan peran sebagai pemain pengganti mengingat ketatnya persaingan di lini serang Real, tetapi tetap rutin mendapatkan menit bermain. Di semua ajang, Garcia tampil 39 kali, mencetak delapan gol dan menyumbang tiga assist. Sejak Arbeloa mengambil alih pada pertengahan Januari, menit bermainnya setidaknya sedikit meningkat lagi.

Jika 40 juta euro dari Fulham untuk Garcia benar-benar mengalir ke kas Real, itu akan membuat surplus transfer mereka pada musim panas ini semakin meningkat. Dengan begitu, investasi 90 juta euro sejauh ini, termasuk biaya kompensasi untuk pelatih Mourinho, akan berhadapan dengan pemasukan transfer lebih dari 150 juta euro. Sebagian besar dari jumlah itu berasal dari klausul persentase penjualan kembali yang disepakati Real saat menjual mantan talenta mereka. Contohnya: dari 40 juta euro yang dibayarkan Liverpool FC kepada CA Osasuna untuk mantan talenta Real, Victor Munoz, 20 juta euro masuk ke Bernabeu karena adanya klausul 50 persen penjualan kembali.

Pindah ke Fulham? Gonzalo Garcia kabarnya juga diminati BVB dan VfB

Garcia, yang kontraknya di Real masih berlaku hingga 2030, sementara itu diminati sejumlah klub ternama. Borussia Dortmund dan VfB Stuttgart juga disebut memantau pemain 22 tahun itu, sementara Fenerbahce atau Sevilla FC dianggap tertarik. Jika Fulham mendapatkan tanda tangan sang pemain, Garcia tentu ingin mengamankan tempat utama di sana. Pesaing langsungnya adalah Rodrigo Muniz, yang baru menjalani musim penuh cedera dengan hanya satu gol dalam 21 laga Premier League. Di lini depan Fulham, Muniz bergantian mengisi posisi penyerang tengah dengan penyerang tim nasional Meksiko Raul Jimenez, tetapi kontraknya habis pada akhir Juni dan ia pindah secara bebas transfer ke Wolverhampton Wanderers yang terdegradasi ke divisi dua.





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Garcia juga akan menjadi tambahan persaingan bagi mantan talenta Bayern, Jonah Kusi-Asare. Penyerang 19 tahun itu pada musim lalu sudah dipinjamkan FCB ke Fulham, dan kini klub London itu merekrutnya secara permanen dengan total biaya transfer sepuluh juta euro. Namun sejauh ini Kusi-Asare nyaris tidak mendapat kesempatan, di Premier League ia baru mencatat lebih dari tujuh penampilan singkat.

Jika Garcia meninggalkan Real, Los Blancos kemungkinan juga bisa menghindari perkara lain yang berpotensi memicu polemik. ESPN Brasil belum lama ini melaporkan, bahwa runner-up Spanyol itu ingin melepas Garcia atau wonderkid Brasil Endrick pada musim panas ini. Untuk nama terakhir, hal itu bisa memicu masalah, karena Endrick disebut sama sekali tidak ingin kembali dipinjamkan setelah peminjamannya ke Olympique Lyon yang berjalan sukses. Sebaliknya, pemain 20 tahun itu berencana melakukan segalanya demi menembus tim utama Real, dua tahun setelah kedatangannya.