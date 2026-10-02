Meski mencetak 40 gol sepanjang musim, Kylian Mbappe masih menghadapi kritik berulang karena apa yang disebut sebagian pihak sebagai pengaruhnya terhadap keseimbangan tim yang ia bela. Namun, Thierry Henry menilai bahwa masalahnya bukan terletak pada bintang Prancis itu, melainkan pada cara memanfaatkannya di dalam sistem.

Henry membela kapten timnas Prancis tersebut saat berbicara dalam program "Rothen s'enflamme" di radio "RMC", menegaskan bahwa meraih kemenangan dengan kehadiran Mbappe adalah hal yang mungkin, dan bahwa tanggung jawab menemukan formula yang tepat berada di pundak pelatih.

Henry mengatakan: "Anda bisa bermain dengan baik bersama Mbappe, tetapi hal itu bergantung pada pelatih untuk menemukan kondisi terbaik bagi tim. Ini akan menjadi tugas Zidane, persis seperti tugas Didier Deschamps, dan seperti tugas semua pelatih yang pernah bekerja dengannya di Paris Saint-Germain dan Monaco."

Ia menambahkan dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" Prancis: "Anda harus menemukan keseimbangan yang tepat, dan tugas ini sulit baik dengan ada atau tidaknya Mbappe. Mbappe sebenarnya bukanlah masalah."









Henry mencontohkan kasus-kasus lain dalam sepakbola, menjelaskan bahwa absennya beberapa pemain berpengaruh dapat menimbulkan tantangan taktis yang berbeda, dan hal inilah yang membuat peran pelatih menjadi sangat penting dalam membangun keseimbangan di dalam tim.

Pembelaan Henry terhadap Mbappe datang di saat bintang Prancis itu menghadapi perdebatan yang terus berlangsung mengenai sejauh mana pengaruh individualnya terhadap performa kolektif, terutama dengan mendekatnya fase baru di bawah kepemimpinan Zinedine Zidane.



