Pelatih timnas Italia, Roberto Mancini, mengumumkan pada hari Kamis daftar yang berisi 31 pemain sebagai persiapan menghadapi dua laga UEFA Nations League, melawan Prancis pada 12 November di Milan, dan Belgia pada 15 November di Brussels.

Daftar tersebut menyaksikan pemanggilan empat pemain untuk pertama kalinya ke timnas Italia, yaitu Alphadjo Cisse, pemain Milan berusia 20 tahun, Mattia Liberali, pemain Como berusia 19 tahun, Riccardo Cassano, pemain Como berusia 17 tahun, dan Simone Lontani, pemain Parma kelahiran tahun 2008.

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Cassano dan Lontani dijadwalkan hanya akan mengikuti bagian pertama dari pemusatan latihan, sebelum bergabung dengan timnas U-18 dan U-19, sementara Cisse dan Liberali akan menyelesaikan seluruh pemusatan latihan bersama tim utama.

Daftar penjaga gawang mencakup Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), dan Guglielmo Vicario (Juventus).

Di lini belakang, Mancini memanggil Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), dan Giorgio Scalvini (Atalanta).

Adapun lini tengah mencakup Nicolo Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Yssa Doumbia (Sporting Lisbon), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Nicolo Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), dan Sandro Tonali (Tottenham).

Di lini serang, Mancini memilih Nicolo Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), dan Nicolo Zaniolo (Udinese).

Tim dijadwalkan berkumpul pada Minggu malam mendatang di pusat latihan Coverciano untuk memulai persiapan menghadapi dua laga yang dinantikan tersebut, menurut surat kabar "L'Equipe" Prancis.