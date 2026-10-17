Piala Afrika tampaknya akan kembali ke format penyelenggaraan setiap dua tahun, setelah keputusan Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) untuk mengubahnya menjadi turnamen empat tahunan, mulai 2028, memicu gelombang penolakan di kalangan sepakbola Afrika, sebelum akhirnya Patrice Motsepe, presiden CAF, mengisyaratkan kemungkinan membatalkan keputusan tersebut.

CAF mengumumkan pada Desember 2025 bahwa Piala Afrika akan digelar setiap empat tahun mulai edisi 2028, tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait atau membawa keputusan itu ke pemungutan suara. Hal ini membuat sejumlah besar pejabat federasi dan suporter merasa tidak puas, mengingat posisi istimewa yang dimiliki turnamen tersebut di Benua Hitam.

Namun pernyataan Motsepe dalam sebuah konferensi tentang sepakbola Afrika di Praia, ibu kota Tanjung Verde, kembali membuka berkas ini, setelah ia menyinggung kemungkinan turnamen tetap berjalan dengan format sebelumnya, yakni digelar setiap dua tahun.

Menurut laporan situs "Afrik Foot", usulan untuk kembali ke format sebelumnya diperkirakan akan dibawa ke pemungutan suara dalam Sidang Umum biasa CAF berikutnya, yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November di Abuja, ibu kota Nigeria. Hal itu terjadi hanya sekitar 11 bulan setelah pengumuman keputusan pertama pada Piala Afrika yang dituanrumahi Maroko.

Renard menyampaikan pendapatnya

Pelatih asal Prancis, Herve Renard, yang menangani timnas Pantai Gading, berada di barisan terdepan pendukung kembalinya format lama. Ia menilai penyelenggaraan Piala Afrika setiap dua tahun tetap menjadi pilihan paling tepat, sekaligus menyatakan penolakannya terhadap gagasan menunggu 4 tahun antar edisi.

Renard berkata dalam pernyataan kepada "Afrik Foot": "Saya melihat kembalinya Piala Afrika ke format dua tahunan adalah hal yang sangat baik, dan turnamen ini berlanjut seperti sebelumnya. Menggelar turnamen setiap empat tahun adalah rentang waktu yang terlalu lama menurut saya, tetapi ini pendapat pribadi saya."

Sebastien Desabre, pelatih timnas Kongo DR, juga mendukung gagasan yang sama, dengan menegaskan bahwa sepakbola Afrika membutuhkan keberlanjutan turnamen ini setiap dua tahun.

Bersamaan dengan perubahan format Piala Afrika, CAF juga mengumumkan pembatalan Piala Afrika untuk pemain lokal "CHAN", yang partisipasinya terbatas pada pemain yang aktif di liga-liga Afrika, dengan alasan pertimbangan yang berkaitan dengan kelayakan ekonomi.