Pertandingan antara Barcelona dan Atletico Madrid kemarin Minggu menyaksikan kesepakatan langka seputar pemain Belanda Frenkie de Jong, setelah pemain Barca itu berhasil meraih pujian dari para pengkritik sekaligus para pembelanya, pada malam ketika pelatih Blaugrana Hansi Flick mengejutkan semua orang, termasuk Diego Simeone pelatih Atleti, dengan menurunkannya di posisi bek kanan, dalam sebuah keputusan tak terduga yang menempatkan sang pemain di hadapan ujian sulit selama laga penting dalam persaingan memperebutkan puncak Liga Spanyol.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", sebagian suporter memuji kesiapan de Jong untuk membantu tim di posisi yang baru baginya, tanpa keberatan maupun ragu, sementara yang lain menilai bahwa Flick tidak bisa melepaskan kemampuan teknisnya, terlepas dari posisi yang ia tempati di dalam lapangan, terlebih sang pemain telah membuktikan kemampuannya untuk memberikan nilai tambah di lebih dari satu posisi selama periode terakhir.

Meski tampil di posisi bek kanan, de Jong tidak menjalankan peran bek tradisional, karena ia berubah menjadi gelandang saat Barcelona menguasai bola, yaitu posisi yang ia tempati setelah keluarnya Marc Bernal. Simeone pun tidak memperlakukan keputusan Flick sebagai titik lemah, dan tidak menurunkan sayap tradisional untuk memanfaatkan ruang, melainkan tetap mempertahankan Alex Baena di posisi tersebut, seorang pemain yang mengandalkan keterampilan lebih daripada kecepatan dan dribel.

De Jong memasuki persaingan ketat untuk posisi utama di Barcelona

Gelandang Belanda itu membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing dengan kuat demi mengamankan tempat di susunan utama, meski tugas itu berat di tengah kehadiran nama-nama menonjol seperti Pedri Gonzalez, yang tampil istimewa di stadion Wanda Metropolitano, dan Rodri, yang akan menjadi elemen yang tak tergantikan begitu pulih dari cedera, di samping Marc Bernal, yang karakteristik teknisnya memberikan solusi berbeda bagi tim, selain Gavi yang masih berpegang pada harapannya untuk merebut kembali tempatnya.

De Jong menyikapi situasi barunya dengan rendah hati, setelah menyadari bahwa ia dituntut untuk berjuang merebut kembali tempat utamanya usai berbulan-bulan absen, dengan memanfaatkan pengalaman dan kemampuannya beradaptasi dengan tuntutan tim pelatih, hal yang tampak jelas sejak kepulangannya, setelah ia bermain di empat posisi berbeda dalam waktu yang sangat singkat.

De Jong memulai penampilannya di posisi pengatur permainan pada menit-menit terakhir El Clasico melawan Real Madrid, sebelum bermain sebagai bek tengah utama melawan Alaves, kemudian beralih menjadi bek kanan di babak kedua melawan Atletico Madrid, sementara ia kembali ke lini tengah pada menit-menit terakhir laga melawan Aston Villa dan Atletico, menjalani salah satu pekan paling aneh dalam karier profesionalnya.

Angka-angka de Jong melawan Atletico Madrid mengungkap nilai sebenarnya

Statistik de Jong selama hanya 45 menit melawan Atletico Madrid mengungkap besarnya pengaruhnya dalam penampilan Barcelona, setelah ia memuncaki daftar pemain tim dalam jumlah umpan tuntas di sepertiga akhir area penyerangan dengan torehan 22 umpan, serta menempati peringkat keempat dalam total umpan sukses, setelah ia menuntaskan 65 umpan dari 67 dengan persentase keberhasilan mencapai 97%

Dan tidak ada yang mengungguli de Jong dalam jumlah umpan kecuali Pedri yang mencatatkan 66 umpan, di samping kedua bek tengah Pau Cubarsi dan Gerard Martin, yang terbiasa muncul di puncak statistik ini, setelah yang pertama menuntaskan 106 umpan dan yang kedua 69 umpan. Pemain Belanda itu juga berada di peringkat ketujuh di antara pemain Barcelona dari segi jumlah sentuhan dengan torehan 74 sentuhan, dan merebut bola sebanyak tiga kali.

Namun di luar angka dan statistik, pengaruh paling menonjol dari de Jong tampak dalam kemampuannya memaksakan dominasi Barcelona atas jalannya permainan selama babak kedua, setelah ia berkontribusi mengurangi ancaman Atletico Madrid berkat ketenangannya yang biasa dalam mengolah bola, dan keselarasannya yang jelas dengan Pedri, di samping komitmennya pada peran-peran defensif dan konsentrasi dalam duel-duel bersama, aspek-aspek yang tidak selalu hadir secara memadai pada beberapa periode sebelumnya

Flick membutuhkan versi baru de Jong

Tidak ada yang mengira akan melihat de Jong di posisi bek kanan, dan mungkin hal ini tidak akan terulang dengan mendekatnya kepulangan para bek yang cedera, tetapi percobaan itu berkontribusi mewujudkan sejumlah kestabilan bagi tim, dan menunjukkan kesiapan sang pemain untuk berkorban demi kelompok, bahkan ketika itu harus dilakukan dengan mengorbankan posisi favoritnya.

Pada akhirnya, persoalannya bukan tentang melebih-lebihkan penilaian atas level-levelnya sebelumnya atau perayaan berlebihan atas apa yang ia tampilkan dalam satu pertandingan, karena mendapatkan tempat utama di Barcelona akan tetap menjadi tantangan sulit di tengah persaingan kuat di dalam lini tengah, tetapi yang layak diperhatikan adalah versi baru de Jong, yang menunjukkan komitmen lebih besar dan kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan tim, di samping mempertahankan kualitas teknisnya, hal-hal yang sangat dibutuhkan Barcelona jika ingin bersaing untuk semua gelar musim ini.