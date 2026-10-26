4 perubahan revolusioner: kisah lengkap revolusi Mourinho yang menghidupkan kembali Real Madrid

Kemenangan Real Madrid dalam El Clasico bukan sekadar meraih tiga poin, melainkan sebuah pernyataan tentang kelahiran tim baru. Kemenangan 2-1 atas Barcelona di kandang lawan tidak hanya memangkas jarak menjadi tiga poin saja, tetapi juga menyingkap revolusi taktik yang dipimpin oleh Jose Mourinho, sebuah revolusi yang membuat para analis sepakat pada satu kalimat: "Mourinho akhirnya berhasil meyakinkan dirinya sendiri".

Los Merengues meraih kemenangan berharga dan menentukan atas rival abadi mereka Barcelona dengan skor 2-1 pada hari Minggu, dalam sebuah pertandingan yang kembali menyulut persaingan perebutan gelar La Liga Spanyol, setelah tim asuhan Hansi Flick sebelumnya tampak tak terkalahkan dengan rentetan sembilan kemenangan beruntun.

Melalui dwigol dari bintang Prancisnya Kylian Mbappe, yang sekali lagi menegaskan bahwa dirinya adalah mimpi buruk terbesar bagi pertahanan Barcelona, Real Madrid memanfaatkan absennya duet berpengaruh Lamine Yamal dan Raphinha, untuk memangkas jarak di klasemen menjadi hanya tiga poin, meski tetap berada di peringkat ketiga di belakang Barcelona dan Atletico Madrid.

Apa rahasia perubahan ini?

Menurut apa yang dibahas dalam program terkenal "Carrusel Deportivo", kemenangan ini bukanlah berkat kegemilangan Mbappe semata, melainkan berkat pendekatan taktik Mourinho yang sepenuhnya mengungguli Flick, yang tampak tanpa rencana cadangan.

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA

Analis Julio Pulido menilai bahwa kemenangan ini merupakan keberhasilan pribadi yang besar bagi Mourinho, dengan mengatakan: "Saya rasa ini keberhasilan besar bagi Mourinho, karena ia mampu mengubah rencana awalnya agar sesuai dengan kebutuhan tim yang sesungguhnya".

Pulido menjelaskan perubahan radikal dalam pemikiran pelatih asal Portugal itu: "Jika kita melihat rencana Mourinho hingga pekan lalu, kita akan mendapati bahwa Tchouameni dan Valverde terkurung di lini tengah, Bernardo Silva di bangku cadangan setelah ia benar-benar menghilang, dan Diomande di bangku cadangan karena ia bersikeras memainkan Vinicius, dan ia tak pernah terpikir untuk memainkan Valverde di sayap kanan, dan inilah perubahan besar itu".

Pertandingan Sevilla, titik balik

Pulido mengungkapkan bahwa titik balik yang sesungguhnya bukanlah pada El Clasico, melainkan sepekan sebelumnya, pada pertandingan ketika Real Madrid menghancurkan Sevilla dengan skor 4-1, dan sejak malam itulah Mourinho menyadari bahwa ia mampu membangun tim yang berbeda.

Ia mengatakan: "Pertandingan Sevilla adalah titik balik, segalanya berubah sejak pertandingan itu, ia dengan berani memainkan Valverde dan mendudukkan Vinicius di bangku cadangan, memindahkan Guler ke posisi yang lebih dekat ke jantung lapangan dan meningkatkan performanya secara luar biasa, inilah keberhasilan sejati Mourinho".

Barcelona, dari pasukan tak terkalahkan menjadi tim yang diliputi keraguan

Di sisi lain, analis Miguel Martin Talavera menyebutkan bahwa Real Madrid saat ini benar-benar berbeda dari tim yang mengawali liga, dan meski mereka masih berada di peringkat ketiga, semua orang sudah memperkirakan peningkatan ini.

Talavera menambahkan sebuah poin yang sangat penting terkait rival Real Madrid: "Terlepas dari keberhasilan Mourinho dan performa istimewa Real Madrid, saya rasa berita terpenting adalah bahwa Barcelona, yang tadinya tak terkalahkan, memukau, dan pemecah rekor, kalah dalam dua pertandingan dalam tiga hari dan kembali ke dunia nyata".

Ia menutup: "Mereka telah menunjukkan bahwa ini membutuhkan kerja keras dan tidak ada seorang pun yang pernah memenangkan apa pun di bulan Oktober, dan kini saya melihat Barcelona diliputi keraguan, terutama setelah kekalahannya dari Paris Saint-Germain".



