4 pemain Les Lions hadir... Apa saja yang berubah dalam susunan pemain Maroko dan Prancis sejak pertemuan di Piala Dunia 2022?

Tim nasional Maroko bersiap menghadapi laga berat melawan Prancis, Kamis malam ini, di Stadion Boston, Amerika Serikat, dalam rangka babak perempat final Piala Dunia 2026.

Pertemuan ini terulang untuk Piala Dunia kedua berturut-turut, di mana kedua tim sebelumnya pernah bertemu di babak semifinal, dan saat itu Prancis unggul (2-0).

Timnas Maroko bermimpi lolos ke semifinal Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, setelah mencatatkan prestasi bersejarah pada edisi 2022 sebagai tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak tersebut.

Dengan absennya penyerang andalan Maroko, Ismail Saibari, akibat cedera, pelatih “Singa Maroko”, Mohamed Wahbi, menurut berbagai prediksi, akan menurunkan Sofyan Rahimi sebagai ujung tombak sejak awal.

Banyak laporan media menunjukkan bahwa Maroko akan memulai pertandingan melawan Prancis dengan susunan pemain berikut: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Issa Diop, Shadi Riad, Nasser Mazraoui, Ayoub Bouadi, Nael El-Ainaoui, Ezzedine Ounahi, Ibrahim Diaz, Bilal El-Khnous, dan Sofiane Rahimi.

Jika melihat susunan pemain ini dan membandingkannya dengan susunan “Singa” saat menghadapi Prancis di semifinal Piala Dunia Qatar 2022, Anda akan menemukan bahwa hanya ada 4 pemain yang tetap berada di posisinya sejak turnamen Piala Dunia terakhir.

Keempat pemain tersebut adalah Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, dan Ezzedine Ounahi.

Saat itu, susunan pemain Maroko di bawah asuhan pelatih Walid Regragui juga mencakup nama-nama lain seperti Romain Saïss, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Hakim Ziyech, Nordin Amrabat, Sofiane Boufal, dan Youssef En-Nesyri.

Di sisi lain, timnas Prancis memasuki pertandingan hari ini di bawah kepemimpinan teknis yang sama dengan Didier Deschamps sebagai pelatih Les Bleus, namun terdapat banyak perbedaan dalam susunan pemain dibandingkan dengan susunan saat Piala Dunia Qatar.

Timnas Prancis memulai pertandingan melawan Maroko di Piala Dunia 2022 dengan susunan pemain yang terdiri dari: Lloris, Koundé, Varane, Konaté, Théo Hernández, Tchouaméni, Fofana, Griezmann, Dembélé, Mbappé, dan Giroud.

Kemungkinan hanya tiga pemain dari susunan pemain 2022 yang akan tampil dalam pertandingan hari ini, yaitu: Kondé, Dembélé, dan Mbappé.

Sedangkan sisa susunan pemain dalam pertandingan hari ini, selain ketiga pemain tersebut, diperkirakan akan terdiri dari: Maignan, Saliba, Upamecano, Dini, Rabiot, Koné, Barkola, dan Oulissi.