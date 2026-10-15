Sepak bola Italia menjalani salah satu malam terburuk mereka di Liga Champions, setelah keempat perwakilannya, Napoli, Inter Milan, Como, dan Roma, menelan kekalahan pada pekan yang sama, dengan gawang mereka kebobolan 14 gol dan gagal meraih satu poin pun.

Menurut surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport", ini merupakan kali pertama dalam sejarah Liga Champions di mana empat klub Italia kalah dalam satu pekan.

Empat kekalahan itu terjadi pada pekan yang berat, yang diwarnai kolapsnya lini belakang dan kebangkitan lawan di menit-menit akhir. Sembilan gol yang dicetak tim-tim Italia secara keseluruhan tidak mampu menyelamatkan satu pun dari mereka dari kekalahan.

Ironisnya, tiga dari empat tim tersebut, yakni Napoli, Como, dan Roma, sempat unggul sebelum kehilangan kendali dan akhirnya kalah, karena tidak mampu mempertahankan keunggulan. Sementara itu, Inter Milan kalah tanpa pernah berhasil memimpin dalam laga melawan Club Brugge, yang mengalahkan mereka dengan skor 4-3 dan memberikan kekalahan kedua pada edisi turnamen kali ini.

Napoli membayar harga kesalahan defensif

Penderitaan klub-klub Italia dimulai dengan kekalahan Napoli dari Villarreal, setelah kebobolan tiga gol usai sempat unggul, dalam laga yang membuat tim Spanyol itu membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan 3-1.

Perubahan jalannya laga terjadi setelah kesalahan defensif yang memberi Villarreal peluang untuk bangkit, sehingga Napoli tidak mampu mengatasi tekanan dan kehilangan keunggulan, dalam pemandangan yang mencerminkan perbedaan antara tuntutan kompetisi domestik dan kerasnya duel-duel Eropa.

Massimiliano Allegri mengomentari perbedaan level kompetisi tersebut dengan berkata: "Level Liga Champions lebih tinggi. Ketika kamu bermain melawan tim-tim medioker dan kecil, kamu tidak menyadarinya, tetapi ketika kamu bermain di Liga Champions, kamu menyadarinya."

Como tumbang dari Feyenoord meski sempat unggul

Como, yang dipimpin Cesc Fabregas, tidak lebih baik keadaannya, karena mereka juga gagal mempertahankan keunggulan atas Feyenoord di Rotterdam, hingga kalah dengan skor 3-2 dan menambah satu kekalahan baru pada catatan sepak bola Italia malam itu.

Sama seperti Napoli, Como membayar harga karena kehilangan kendali atas pertandingan, setelah lawan mereka berhasil membalikkan hasil. Kekecewaan klub-klub Italia pun berlanjut, mereka memulai pekan ini dengan ambisi berbeda namun berakhir tanpa hasil positif apa pun.

Roma kolaps di hadapan Real Madrid dalam 8 menit

Adapun pemandangan paling menyakitkan terjadi di Stadion Olimpico, di mana Roma nyaris meraih kemenangan atas Real Madrid, yang dilatih mantan pelatih mereka Jose Mourinho, sebelum pertandingan berbalik secara dramatis pada menit-menit terakhir.

Tim Italia itu tampak berada di jalur untuk keluar dengan hasil positif, tetapi Real Madrid menyamakan kedudukan pada menit ke-85, sebelum mencetak gol kemenangan 4-3 pada menit ke-90, dan memastikan hasil laga dengan akhir yang mengejutkan bagi tuan rumah.

Gawang Roma kebobolan tiga gol hanya dalam delapan menit, setelah tim tersebut tidak mampu bertahan pada momen-momen krusial, hingga kalah dalam laga yang hampir mereka tuntaskan, dan menutup malam bencana bagi Italia di Liga Champions.