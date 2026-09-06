Chelsea mengakhiri pertandingannya melawan Arsenal, Minggu malam, dengan kekalahan 1-2 dari sang juara bertahan Liga Primer Inggris, dalam laga yang memunculkan tanda tanya besar seputar kedalaman pilihan tim di lini tengah.

Yang menarik perhatian adalah kenyataan bahwa Chelsea mengakhiri laga dengan kehadiran dua pemain yang keduanya mengawali kariernya di posisi bek kanan, Reece James dan Malo Gusto, berdampingan di lini tengah, sebuah hal yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tim bisa sampai pada situasi ini, meski telah menghabiskan 349 juta pound sterling selama bursa transfer musim panas.

Reece James, yang mengawali kariernya sebagai bek kanan, adalah pemain yang bertugas mengawal kapten Arsenal Martin Odegaard, tetapi ia gagal menghadapinya pada momen ketika pemain Norwegia itu mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah di stadion "Emirates".

Sebelum pertandingan, Xabi Alonso, manajer Chelsea, telah memuji kemampuan James, dengan menegaskan keyakinannya bahwa pemain Inggris itu memiliki potensi yang membuatnya layak menjadi salah satu pemain lini tengah terbaik di dunia, demikian menurut laporan "BBC Sport".

Terlepas dari momen gol, James secara umum menampilkan permainan yang baik, terutama karena ia menghabiskan hampir separuh musim lalu bermain di lini tengah. Meski demikian, cara ia digunakan mencerminkan adanya pertanyaan yang sah seputar seberapa dalam pilihan Chelsea di posisi ini, khususnya setelah Alonso memasukkan Malo Gusto menggantikan pemain tengah Romeo Lavia pada babak kedua.

Pergantian pemain Arteta membongkar perbedaan

Kelengahan dalam pengawalan turut berkontribusi pada kebobolan gol Odegaard, tetapi masalahnya tidak berhenti pada sisi pertahanan, karena Chelsea tampak terbatas dalam solusi kreatif di bangku cadangan.

Sebaliknya, Arsenal memiliki pilihan yang lebih mampu mengubah bentuk pertandingan, dan Mikel Arteta memanfaatkan pergantian pemainnya secara ideal, hingga akhirnya membawa timnya memastikan kemenangan.

Ashley Young mengatakan kepada jaringan "BBC Sport": "Chelsea tidak tampil di kompetisi Eropa musim ini, sehingga mereka memainkan lebih sedikit pertandingan, dan bisa lebih fokus pada Liga Primer Inggris. Namun yang menjadi sumber kekhawatiran adalah mengakhiri sebuah laga melawan sang juara bertahan dengan dua bek kanan di lini tengah".

Ia menambahkan: "Lihatlah Lavia, yang banyak menderita akibat cedera musim lalu. Lini serang akan menakutkan banyak tim di liga, tetapi di belakangnya kita temukan lini tengah, di mana dua bek kanan diturunkan".

Ia melanjutkan: "Tim-tim lain akan menonton pertandingan hari ini, dan mereka akan mencatat bahwa Chelsea bergantung pada penumpukan pemain bertahan dan menempatkan sebanyak mungkin pemain di belakang bola, tetapi tetap saja ada ruang di antara lini, dan inilah yang dimanfaatkan Arsenal".

Ia menambahkan: "Chelsea terlalu banyak melepaskan penguasaan bola dan mengandalkan serangan balik. Dan hari ini, mungkin hanya ada satu peluang, melalui Pedro Neto di sisi kanan, yang berhasil mereka manfaatkan dari sebuah serangan balik".

Mengapa Chelsea mengalami krisis di lini tengah?

Masalah paling menonjol yang dialami Chelsea saat ini terletak pada absennya pemain tengah asal Ekuador Moises Caicedo.

Pemain internasional itu absen karena cedera yang belum diungkapkan jenisnya, dan hingga kini belum ditentukan pula kapan ia akan kembali, setelah ia mengalami cedera usai tampil sebagai pemain pengganti hanya selama 11 menit melawan Brighton pekan lalu.

Cedera Caicedo menempatkan Alonso pada situasi yang tidak biasa, mengingat pemain Ekuador itu, kecuali kasus-kasus hukuman larangan bermain, hanya absen dalam dua pertandingan selama tiga musim terakhir, dan itu pun karena cedera ringan dan gangguan kesehatan.

Ketika ditanya tentang kondisi Caicedo, Alonso mengatakan: "Persoalannya bukan tentang absen jangka panjang, melainkan tentang penilaian risiko. Mungkin kami mengembalikannya untuk bermain terlalu cepat pekan lalu, dan saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama".

Masih belum jelas apakah cedera Caicedo mendorong Chelsea untuk mengintensifkan upayanya merekrut pemain tengah baru pada hari terakhir bursa transfer.

Chelsea berusaha, tetapi kesepakatan tersendat

Chelsea memang berupaya memperkuat lini tengah pada jam-jam terakhir bursa transfer, tetapi tidak berhasil merampungkan satu kesepakatan pun.

Monaco menggagalkan pada saat-saat terakhir upaya Chelsea untuk merekrut Lamine Camara seharga 47 juta pound sterling, dalam sebuah kesepakatan yang memicu kemarahan para pejabat klub London itu setelah gagal terwujud.

Bournemouth juga menolak tawaran Chelsea, yang mencapai 64 juta pound sterling, untuk merekrut Alex Scott pada awal musim panas.

Pada saat yang sama, upaya merekrut pemain Prancis Manu Kone tersendat, setelah Gian Piero Gasperini, manajer Roma, menghalangi kepindahan pemain tersebut.

Chelsea menjelaskan bahwa upaya mendatangkan Camara merupakan bagian dari memanfaatkan peluang yang tersedia di bursa transfer, seraya menegaskan kepuasannya atas kesepakatan-kesepakatan musim panasnya dan kepercayaannya pada skuad yang ada saat ini.

Kepergian Enzo Fernandez menambah tanda tanya

Pertanyaan seputar pilihan Chelsea di lini tengah semakin bertambah setelah klub menjual Enzo Fernandez ke Manchester City seharga 125 juta pound sterling, sebuah jumlah yang menyamai rekor Inggris, pada hari terakhir bursa transfer, tanpa merekrut pengganti langsung untuknya.

Saat ini, Caicedo bergabung dengan Jordan Henderson dalam daftar pemain cedera. Pemain internasional Inggris itu masih dalam pemulihan dari patah tulang di lengannya yang ia alami setelah terjatuh menimpa papan iklan, ketika ia berada di bangku cadangan tanpa turut bermain bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia.

Chelsea juga tidak mengandalkan pemain tengah alami Valentin Barco, yang bergabung dengan tim dari Strasbourg selama musim panas, karena Alonso lebih memilih menurunkan Gusto pada seluruh tiga pertandingan tim di Liga Primer Inggris.

Angka bersejarah membongkar masalah penguasaan bola

Dampak dari minimnya pilihan lini tengah tampak jelas dalam laga melawan Brighton pekan lalu. Dengan turunnya Gusto di lini tengah, Chelsea hanya menguasai bola sebesar 25,6% selama pertandingan yang berakhir dengan kemenangan mereka 4-3, dan itu merupakan persentase penguasaan bola terendah bagi tim sejak mulai dicatatnya data ini pada musim 2003-2004.

Meski demikian, jika seluruh pemain lini tengah tersedia, dan ternyata cedera Caicedo tidak serius, maka semestinya Chelsea memiliki cukup pilihan untuk menjalani musim ini, khususnya mengingat mereka tidak tampil di kompetisi Eropa dan konsekuensinya berupa tidak adanya pertandingan tengah pekan.

Alonso telah menyinggung poin ini sebelum laga melawan Arsenal, dengan menegaskan bahwa timnya memiliki jumlah pemain yang cukup di lini tengah.

Serangan menyelamatkan Chelsea, tetapi pertahanan mengkhawatirkan Alonso

Chelsea sepanjang tiga pertandingan pertamanya di Liga Primer Inggris sangat bergantung pada kekuatan serangannya, di tengah kegemilangan Morgan Rogers, kembalinya Cole Palmer ke performa terbaiknya, di samping ketajaman mencetak gol dari Joao Pedro.

Rogers, yang bergabung dengan Chelsea dalam kesepakatan rekor, mencetak sebuah gol baru pada menit kedua melawan Arsenal, sehingga menjadi pemain Chelsea pertama yang mencetak atau menciptakan gol di masing-masing dari tiga pertandingan pertama tim di liga dalam satu musim sejak Eden Hazard pada musim 2018-2019.

Namun sebaliknya, Chelsea kebobolan tujuh gol selama tiga pertandingan pertamanya, sesuatu yang mendorong Alonso menegaskan perlunya perbaikan pada sisi pertahanan.

Pelatih Spanyol itu berkata: "Kami ingin menjadi lebih kompak dan lebih solid dari sisi pertahanan". Meski kalah, ada banyak hal yang layak dipuji dalam penampilan Chelsea melawan Arsenal. Dan laga ini bisa dianggap sebagai salah satu pertandingan terbaik Chelsea menghadapi tetangga London-nya itu dalam rangkaian yang telah mencapai 10 pertandingan beruntun tanpa kemenangan atas mereka.

Namun jarak antara kedua tim masih besar, karena Chelsea perlu menutup selisih 33 poin, setelah mengakhiri musim lalu di peringkat kesepuluh Liga Primer Inggris.

Alonso mengatakan seusai pertandingan: "Kami datang untuk menang. Kami tahu bahwa kami tidak jauh dari mereka dari segi level, tetapi pertandingan berjalan menguntungkan mereka. Ini menyakitkan, dan tentu kami merasa kecewa, tetapi ini adalah kekalahan pertama, dan perjalanan masih panjang, dan hal ini tidak akan berpengaruh besar pada moral atau mentalitas kami".

Arsenal menetapkan standar, dan Chelsea menghadapi ujian baru

Arsenal tetap menjadi standar yang ingin dicapai Chelsea, karena meski Chelsea berhasil mengungguli rival London-nya dalam perlombaan merekrut Rogers, tim ini masih tertinggal dari klub yang menetapkan standar persaingan di puncak London dan Liga Primer Inggris.

Laga Minggu memperlihatkan bahwa pengeluaran besar Chelsea belum menyelesaikan seluruh masalah tim. Sebab meski merekrut 10 pemain untuk tim utama selama musim panas yang penuh kesibukan, tidak direkrutnya seorang pemain tengah pada hari terakhir bursa transfer mungkin telah meninggalkan celah yang nyata dalam susunan pemain Alonso.

Pelatih Spanyol itu sebelumnya menggambarkan bursa transfer musim panas sebagai "tahap pertama" dalam proyeknya bersama Chelsea. Dan kini, ujian sesungguhnya adalah sejauh mana tim mampu mengatasi masalah ini.

Sebab jika kembalinya Caicedo tidak menyelesaikan krisis lini tengah, Chelsea bisa saja mendapati dirinya menghadapi pertanyaan yang semakin bertambah seputar keputusan tidak merekrut pengganti langsung untuk Enzo Fernandez, sebelum kembali lagi ke bursa transfer pada bulan Januari.