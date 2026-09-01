Pemain internasional Maroko Ismael Saibari mengungkap motif kemanusiaan di balik keputusannya mengenakan nomor punggung 34 bersama Bayern Munich, seraya menegaskan bahwa nomor tersebut memiliki makna simbolis khusus sebagai penghormatan kepada rekan senegara sekaligus sahabatnya, Abdelhak Nouri, mantan pemain Ajax.

Saibari mengatakan, dalam wawancara dengan situs resmi klub Bavaria itu, bahwa apa yang menimpa Nouri dalam laga persahabatan bersama Ajax pada 2017 masih menyakitkannya, seraya menjelaskan bahwa hubungan di antara keduanya berkembang selama bertahun-tahun hingga terjalin ikatan yang kuat antara kedua keluarga.

Pemain Maroko itu menambahkan: "Apa yang terjadi pada Abdelhak menghancurkan hatiku. Aku banyak membicarakan hal ini dengan ibuku, dan menjenguk orang sakit juga merupakan bagian dari agamaku, Islam."

Saibari menjelaskan bahwa hubungannya dengan keluarga Nouri bermula melalui agennya, yang bekerja dengan saudara laki-laki Abdelhak, sebelum hubungan itu semakin erat seiring berjalannya waktu, katanya: "Hubungan itu menjadi semakin dekat dari hari ke hari, bahkan antara kedua keluarga. Kami berlibur bersama."

Pemain Bayern Munich itu berbicara tentang pertemuan-pertemuannya dengan Nouri, seraya menegaskan bahwa hal itu memberinya perasaan positif, dan berkata: "Ketika aku melihat Abdelhak, kami selalu menghabiskan waktu-waktu yang indah. Merupakan pemikiran yang indah bagiku bahwa kebahagiaan ini mungkin bisa membantu memperbaiki kondisinya."

Mengenai reaksi Nouri setelah diberi tahu tentang kepindahannya ke Bayern Munich, Saibari mengungkap bahwa Abdelhak tidak bisa berbicara, tetapi ia berkomunikasi melalui gerakan alisnya, seraya menyebut bahwa kebahagiaannya atas kabar itu sangat jelas terlihat.

Saibari menambahkan: "Aku juga menyerahkan kepadanya tugas memilih nomor punggung yang akan aku kenakan bersama Bayern Munich. Ia memilih nomor 34, dan karena itu aku memutuskan untuk mengenakannya."

Nomor 34 memiliki tempat istimewa dalam kisah Nouri, setelah ia mengenakannya sepanjang perjalanan kariernya bersama Ajax, sehingga Saibari memutuskan untuk membawa kenangan ini bersamanya ke petualangan barunya dengan raksasa Bavaria itu, dalam sebuah isyarat yang mencerminkan kedalaman hubungan yang menyatukannya dengan Nouri dan keluarganya.