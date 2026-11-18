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Presiden Bayern Munich Herbert Hainer dan bos Real Madrid Florentino Perez membicarakan Michael Olise dalam pertemuan musim panas lalu.

Dalam wawancara dengan t-online, Hainer membenarkan bahwa masa depan pemain tim nasional Prancis itu menjadi salah satu topik pembicaraan saat ia berkunjung ke Madrid untuk menyampaikan pidato utama bagi para lulusan Escuela Universitaria Real Madrid. "Tentu saja, kami berdua juga membicarakan Michael Olise."

Namun, menurut Hainer, dalam pertemuan itu Perez menegaskan kepadanya bahwa Real Madrid tidak pernah mencoba mendekati pemain serang Bayern tersebut pada musim panas lalu. "Dia meyakinkan saya bahwa Real Madrid tidak pernah berbicara dengannya ataupun agennya."

Terutama pada bursa transfer musim panas lalu, rumor bahwa Real Madrid berupaya merekrut Olise terus bermunculan . Setelah Perez menjanjikan kepada para penggemar sebuah transfer besar seperti Cristiano Ronaldo dalam kampanye pemilihan presiden klub, sejumlah media melaporkan bahwa yang dimaksud adalah pemain Bayern berusia 24 tahun itu.

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Belum lama ini, L'Equipe juga melaporkan bahwa rekan-rekan Olise di tim nasional, Kylian Mbappe dan Ibrahima Konate, terus berupaya keras membujuk pemain istimewa milik klub tersukses di Jerman itu agar ia pindah ke Real Madrid.

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Namun, Bayern tampaknya hanya akan melepas Olise jika pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya, yang masih berlaku hingga akhir Juni 2029, gagal. "Kami tenang. Michael Olise masih terikat kontrak hingga 2029. Tujuan kami adalah agar dia bertahan lama di Bayern Munich, sehingga pertanyaan soal Real Madrid sama sekali tidak muncul," kata Hainer.

Getty Images

Akankah Bayern Munich Melepas Michael Olise Jika Menerima Tawaran Fantastis?

Ketika ditanya apakah Bayern Munich, klub tersukses di Jerman, bisa menolak tawaran sebesar 250 atau bahkan 300 juta euro dari klub yang berminat, presiden Bayern itu menjawab: "Saya senang mengutip Karl-Heinz Rummenigge, yang semasa menjabat sebagai ketua dewan direksi kerap berkata: 'Kami bukan klub penjual, melainkan klub pembeli.'"

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Menurut Hainer, filosofi itu tidak berubah di Bayern Munich selama bertahun-tahun. "Kita tidak boleh hanya melihat aspek finansial. Kita juga harus melihat apakah pemain itu cocok dengan kami, dari segi gaya bermain, kepribadian, karakter, dan juga sisi kemanusiaannya."

Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan: "Michael merasa nyaman di sini dan tahu apa yang ia miliki di Bayern Munich."

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Olise bergabung dari klub Liga Primer Crystal Palace pada musim panas 2024 dengan biaya 53 juta euro dan pindah ke Säbener Straße. Di skuad asuhan Vincent Kompany, ia dengan cepat menjadi pemain inti yang tak tergantikan. Musim lalu saja, ia mencatatkan 53 kontribusi gol (22 gol, 31 assist) dalam 52 pertandingan resmi.

Pemain asal Prancis itu juga tampil bagus musim ini. Dalam 15 pertandingan di semua kompetisi, ia telah mencetak 12 gol dan tujuh assist.