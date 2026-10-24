Michael Olise bukan hanya dinilai sebagai salah satu pemain terbaik dunia oleh banyak penggemar sepakbola, tetapi juga oleh tokoh berpengaruh Bayern, Uli Hoeneß. Ia pun sama sekali tidak khawatir soal masa depan megabintang Prancis tersebut.

Selama Piala Dunia, berulang kali muncul rumor mengenai kemungkinan Olise pindah ke Real Madrid. Bahkan, ada spekulasi tentang biaya transfer yang memecahkan rekor, sekitar 300 juta euro. Namun, menurut Hoeneß, semua itu "omong kosong".

"Michael terikat kontrak dengan kami hingga 30 Juni 2029. Karena itu, saat ini kami tidak memikirkannya," tegas pria berusia 74 tahun itu dalam wawancara dengan Welt am Sonntag mengenai kemungkinan kepergian Olise.

Sementara legenda Bayern Lothar Matthäus telah memperingatkan mantan klubnya dan mendesak para petingginya untuk segera memperpanjang kontrak Olise, Hoeneß merasa tidak perlu terburu-buru. "Sepanjang musim ini, kami akan berbicara dengannya tentang apakah ia ingin memperpanjang kontrak. Jika saat itu ia belum menginginkannya, kami tinggal menunggu dan melihat bagaimana keadaan pada 2029. Saya sama sekali tidak cemas"

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Jika kontraknya diperpanjang, Olise juga hampir pasti akan mendapat kenaikan gaji yang besar. Namun, menurut Hoeneß, klub sama sekali belum memikirkan besaran kenaikan itu. "Saya sama sekali tidak merasa kami terdesak. Kami akan memikirkannya ketika saatnya tiba," kata presiden kehormatan tersebut.

Apa kata Uli Hoeneß tentang Michael Olise dan Lamine Yamal?

Jika dibandingkan langsung dengan megabintang Barcelona Lamine Yamal, Hoeneß menilai Olise jelas lebih unggul. "Anak ini memberi kami banyak kegembiraan. Bagi saya, ia berada di jalur yang sangat baik untuk menjadi pemain terbaik dunia," ujarnya dengan antusias.

Olise "luar biasa dalam hal konsistensi dan, menurut saya, juga lebih baik daripada Lamine Yamal. Ia mencetak gol, memberi assist, cepat, nyaris pemain yang sempurna."