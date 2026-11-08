Pelatih kepala Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, mengungkap alasan di balik pilihan susunan pemain utamanya dalam laga menghadapi Atletico Madrid yang dijadwalkan berlangsung malam ini. Ia menjelaskan posisi Eric Garcia terkait keikutsertaannya, serta rahasia di balik keputusannya lebih memilih Marc Bernal ketimbang Frenkie de Jong untuk menggantikan absennya Rodri. Flick juga menegaskan keinginan timnya untuk meraih kemenangan dalam duel yang mempertemukan pemuncak klasemen dengan penghuni posisi kedua tersebut.

Dalam pernyataan kepada media sebelum pertandingan, Flick mengatakan bahwa keputusan menempatkan Eric Garcia di bangku cadangan disebabkan oleh dua faktor, yaitu kesiapannya yang belum optimal dan kepercayaannya terhadap Brian Fariñas, yang tampil dengan performa bagus belakangan ini.

Ia menjelaskan: "Kedua hal itu bersamaan. Brian telah bermain dengan baik dan sedang melalui periode istimewa, begitu pula Lamine Yamal di sisi ini, dan segala sesuatu berjalan sangat baik. Kami harus mengatur menit bermain Eric, dan saya senang dengan kembalinya ia ke skuad tim, tetapi ia tidak bisa bermain lebih dari 30 menit."

Mengenai karakter laga yang dinanti menghadapi Atletico Madrid, pelatih asal Jerman itu menunjukkan bahwa pertemuan-pertemuan sebelumnya memberikan tim pengetahuan tentang karakter lawan, tetapi hal itu tidak menghilangkan keharusan untuk menyikapi pertandingan ini sebagai awal yang baru, seraya menekankan pentingnya menunjukkan kepercayaan diri dan kualitas sejak menit pertama.

Ia menambahkan: "Saya ingin melihat tim menunjukkan kualitas dan kekuatannya, dengan kesadaran bahwa bermain di sini tidaklah mudah, karena Atletico bertarung, dan kami pun harus ikut bertarung. Yang penting adalah kami menunjukkan kemampuan kami dengan bola, dan terus berupaya menciptakan peluang, serta menggerakkan lawan dan bola."

Terkait pilihannya terhadap Marc Bernal menggantikan Frenkie de Jong untuk mengisi absennya Rodri, Flick memuji penampilan yang ditunjukkan pemain muda itu sepanjang musim, dengan mengatakan: "Marc Bernal telah melakukan pekerjaan yang luar biasa musim ini, dan dalam setiap pertandingan yang ia ikuti ia tampil dengan baik, dan saya sangat senang dengannya."

Pelatih Barcelona itu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tujuan timnya jelas dalam laga menghadapi Atletico Madrid, mengingat pertandingan ini mempertemukan pemuncak klasemen dengan penghuni posisi kedua, seraya menekankan bahwa para pemainnya memasuki laga dengan kepercayaan diri yang besar dan keinginan untuk menerjemahkan kepercayaan itu menjadi kemenangan.