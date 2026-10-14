Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, mengumumkan susunan pemain utama timnya untuk menghadapi tuan rumah AS Roma dari Italia, Rabu malam ini, dalam matchday kedua fase liga Liga Champions.

Susunan pemain utama tersebut menandai kembalinya pemain Brasil Vinicius Junior untuk memimpin lini depan bersama Kylian Mbappe, sebagai bagian dari 3 perubahan yang dilakukan Mourinho pada susunan pemain dibandingkan laga kontra Villarreal di Liga Spanyol.

Selain kembalinya Vinicius, lini belakang juga menyaksikan kembalinya Denzel Dumfries dan Marc Cucurella untuk mengisi posisi bek kanan dan bek kiri secara berurutan, menggeser duo Alexander Arnold dan Alvaro Carreras.

Pelatih asal Portugal itu membuat kejutan setelah lebih memilih mempertahankan Yan Diomande dalam susunan pemain utama untuk laga hari ini, dan memutuskan menyingkirkan Arda Guler, yang tampil impresif sejak awal musim ini.

Real Madrid berupaya melanjutkan rentetan kemenangan di Liga Champions, setelah menang atas Inter Milan pada matchday pembuka.

Berikut susunan pemain Real Madrid:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois.

Lini belakang: Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Antonio Rudiger, Marc Cucurella.

Lini tengah: Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham.

Lini depan: Yan Diomande, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.