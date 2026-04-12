3 orang bekerja di Kerajaan... Federasi Sepak Bola Arab Saudi sedang bernegosiasi dengan 5 pelatih untuk menggantikan Renard

Perdebatan mengenai nasib pelatih tim nasional Arab Saudi asal Prancis, Hervé Renard, masih berlanjut, sekitar dua bulan menjelang dimulainya Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" melaporkan berdasarkan sumber-sumbernya yang terpercaya pada Selasa lalu, bahwa kemungkinan Renard meninggalkan jabatannya mendekati 30%, namun pandangan ini diimbangi oleh kecenderungan di dalam federasi yang cenderung bersabar dan mengambil keputusan yang matang, mengingat waktu yang semakin sempit dan mendekatnya ajang paling penting; di mana hanya tersisa sekitar 60 hari sebelum dimulainya putaran final Piala Dunia 2026.

Hari Minggu ini, surat kabar tersebut kembali menerbitkan laporan baru mengenai masa depan Renard, menegaskan bahwa menurut sumber-sumber yang mengetahui informasi tersebut, Federasi Sepak Bola Saudi telah menyiapkan daftar yang berisi 5 pelatih (nama-namanya tidak diungkapkan), untuk memilih salah satu di antaranya sebagai pengganti pelatih asal Prancis, Hervé Renard, jika pemecatannya dari jabatannya disetujui sebelum Piala Dunia.

Menurut sumber yang sama, daftar calon tersebut mencakup tiga pelatih yang saat ini aktif melatih klub-klub di Liga Saudi, serta dua orang dari luar Kerajaan yang belum pernah bekerja di sepak bola Saudi, sebagai bagian dari langkah-langkah proaktif yang sedang dipertimbangkan oleh federasi sebagai antisipasi terhadap keputusan apa pun yang mungkin diambil.

Sumber-sumber tersebut menolak mengonfirmasi pertemuan yang berlangsung pekan lalu dengan para pelatih, salah satunya pelatih asal Yunani, Donis, yang melatih klub Al-Khaleej, sambil menekankan bahwa Federasi Sepak Bola Saudi meninjau berkas-berkasnya dengan beberapa pelatih yang ada dalam daftarnya dari waktu ke waktu ketika diperlukan.

Dalam konteks yang sama, evaluasi staf teknis saat ini masih berlangsung di lingkungan federasi; di mana hasilnya diharapkan diumumkan dalam sepuluh hari ke depan jika keputusan final telah diambil, sementara berkas pelatih asal Prancis sedang menjalani tinjauan menyeluruh atas kinerjanya pada periode sebelumnya.

(Baca juga)... Tiga pemain baru untuk Al-Ahli Jeddah menjelang laga melawan Al-Duhail di Asia