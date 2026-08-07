Laporan media mengungkap langkah-langkah yang ditempuh klub Al Nassr untuk mengatasi krisis keuangan berat yang menerpanya pada periode lalu, sebelum berakhirnya bursa transfer musim panas saat ini.

Al Nassr belum berhasil mendatangkan pemain mana pun selama periode transfer musim panas kali ini, meskipun telah mencapai kesepakatan dengan pemain tengah Real Mallorca asal Portugal, Samu Costa, di tengah pembatasan finansial yang dikenakan kepadanya akibat krisis keuangannya.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa pembatasan finansial yang dikenakan kepada klub Al Nassr telah benar-benar dicabut, setelah krisis keuangannya teratasi, sehingga klub dapat mendatangkan pemain-pemain baru sebelum berakhirnya bursa transfer musim panas saat ini.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Dana Investasi Publik Saudi, pemilik 75% saham klub Al Nassr, telah melakukan sejumlah langkah yang membantu mengatasi krisis tersebut dalam waktu yang sangat singkat.

Al Nassr memanfaatkan kontrak-kontrak komersial yang baru-baru ini dijalinnya dengan dua perusahaan komersial, di samping penataan ulang kewajiban finansial saat ini dan di masa depan, yang memperkuat stabilitas keuangan dan keberlanjutan bisnis.

Dana Investasi Publik menggandeng perusahaan-perusahaan konsultan khusus untuk mengembangkan jalur finansial, administratif, hukum, dan komersial, guna memastikan penerapan praktik terbaik tata kelola keuangan, serta memperkuat efisiensi pengeluaran dan keberlanjutan finansial.

Setelah itu, klub Al Nassr menyerahkan kepada otoritas pengawas jaminan-jaminan yang diperlukan untuk memperkuat efisiensi pengeluaran, dan menata ulang kewajiban finansial, guna mendukung stabilitas keuangan dan keberlanjutan.

Saat ini Al Nassr sedang berupaya menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait sesuai regulasi yang berlaku, sehingga memungkinkan klub menyelesaikan persiapannya untuk musim mendatang, serta melakukan transfer-transfer baru.

Samu Costa diperkirakan akan menjadi transfer pertama Al Nassr selama periode transfer musim panas saat ini, terlebih klub "Al Alami" itu telah mencapai kesepakatan dengan Real Mallorca untuk mendatangkannya, dengan mahar 9 juta euro, sejak Juli lalu, menurut laporan media.

Al Nassr memulai musim baru pada Sabtu 15 Agustus mendatang, saat menghadapi Al Fateh, pada pekan pertama Liga Roshn Saudi.

Al Nassr berupaya mempertahankan gelar Liga Saudi yang diraihnya pada musim lalu setelah absen selama 7 tahun, serta meraih gelar Liga Champions Elite Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarahnya.