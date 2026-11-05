Real Sociedad merilis pernyataan resmi yang mengecam keputusan-keputusan wasit dalam laga derby Basque melawan Athletic Bilbao, yang berakhir dengan kemenangan Athletic Bilbao (2-1). Klub memprotes penalti yang diberikan terhadap pemainnya, Jon Mikel Aramburu, serta menuntut penjelasan terkait kesalahan-kesalahan yang menyertai peninjauan permainan melalui teknologi video asisten VAR.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa klub menolak anggapan bahwa apa yang terjadi hanyalah sekadar gangguan teknis, dengan menegaskan bahwa insiden itu memperlihatkan rangkaian tiga kesalahan beruntun yang menyebabkan jalannya pertandingan berubah secara tidak dapat ditarik kembali. Klub menyatakan bahwa apa yang terjadi di Stadion San Mamés telah melampaui batas kesalahan wasit yang biasa.

Real Sociedad menambahkan bahwa kesalahan pertama berupa kesalahan penilaian wasit, yang memberikan penalti tanpa menyadari bahwa pemain timnya menyentuh bola sebelum terjadi kontak dengan penyerang Athletic Bilbao. Klub menganggap hal itu sebagai keputusan keliru yang secara langsung memengaruhi jalannya pertandingan.

Pernyataan itu melanjutkan bahwa kesalahan kedua berkaitan dengan adanya cacat prosedur serius di dalam ruang teknologi video VAR, setelah para petugas yang bertanggung jawab meninjau rekaman gagal mengidentifikasi sentuhan bola sebelumnya oleh pemain Real Sociedad, meskipun gambar yang tersedia membuktikan bahwa sentuhan itu terjadi sebelum kontak dengan penyerang tim lawan.

Klub menjelaskan bahwa kesalahan ketiga terkait dengan masalah pada sinkronisasi bola terkoneksi, dengan menyebutkan pengakuan komite teknis wasit atas tanggung jawab adanya keterlambatan yang berkisar antara satu hingga dua frame, atau setara dengan 20 hingga 40 milidetik, pada sinyal yang dipancarkan dari bola. Klub menegaskan bahwa gangguan ini membingungkan para petugas yang meninjau rekaman dan menyesatkan mereka saat mengambil keputusan.

Real Sociedad menuntut komite teknis wasit untuk memberikan jawaban yang jelas dan segera atas tiga hal, yakni terkait protokol verifikasi yang diberlakukan di dalam ruang teknologi video, pihak yang bertanggung jawab mengalibrasi chip yang terdapat di dalam bola serta memastikan fungsinya berjalan dengan benar, di samping mekanisme pemantauan yang digunakan untuk mendeteksi pelanggaran semacam ini sebelum keputusan wasit diambil.

Klub menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa permintaan maaf atas kesalahan yang berlangsung dalam sepersekian detik tidaklah cukup untuk menangani apa yang telah terjadi, seraya menekankan perlunya meninjau dan memperbaiki protokol teknologi yang digunakan dalam perwasitan, setelah protokol tersebut menjadi sorotan keraguan menyusul insiden terakhir ini.