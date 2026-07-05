3 kekalahan menandakan bahwa As-Sawad Maroko akan mengalahkan Les Coqs

Tim nasional Prancis bersiap menghadapi laga berat melawan Maroko, Kamis mendatang, di perempat final Piala Dunia.

Tim Les Bleus lolos ke babak delapan besar setelah meraih kemenangan sulit atas Paraguay dengan skor 1-0, sementara Maroko mencapai babak yang sama setelah mengalahkan Kanada dengan skor 3-0.

Jaringan statistik “Opta” menyoroti catatan negatif Les Bleus yang menjadi pertanda buruk bagi Les Fennecs menjelang laga Kamis nanti.

Opta menjelaskan, “Tim-tim Afrika bertanggung jawab atas 50% kekalahan yang dialami timnas Prancis di Piala Dunia selama abad ke-21 (3 dari 6 kekalahan, tidak termasuk adu penalti).

Timnas Prancis kalah dari Senegal dengan skor 0-1 di Piala Dunia 2002, juga kalah dari Afrika Selatan dengan skor 1-2 pada edisi 2010, serta kalah 0-1 dari Tunisia di Piala Dunia 2022.