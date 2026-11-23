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LaLiga tidak luput dari gelombang serangan siber yang telah menjadi fenomena global dalam beberapa tahun terakhir.

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Menurut surat kabar “AS”, LaLiga pada hari ini, Senin, mengonfirmasi bahwa mereka menjadi korban kejahatan tersebut antara 14 dan 16 November ini. Pelaku yang berhasil memperoleh akses tidak sah ke data mereka “mengambil data pribadi pengguna terdaftar di layanan digital LaLiga dan sejumlah klub”.

LaLiga mengumumkan bahwa tim keamanan mereka telah mengidentifikasi sumber serangan tersebut.

“Pada 16 November, tim mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membendung serangan, menghentikan pengambilan data, dan memblokir penyerang. Insiden ini terbatas pada platform tersebut dan tidak memengaruhi sistem liga lainnya maupun jalannya kompetisi,” tambah LaLiga.

LaLiga masih menilai kerugian yang ditimbulkan oleh serangan siber ini dan menentukan cakupan penuhnya.

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LaLiga menyatakan telah memperketat “pemantauan sistem untuk mendeteksi setiap upaya serangan baru dan menjamin tingkat keamanan setinggi mungkin bagi layanan digitalnya”.

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Serangan ini telah dilaporkan kepada Badan Perlindungan Data Spanyol (AEPD), dan pengaduan juga telah diajukan kepada Unit Pusat Pemberantasan Kejahatan Siber Kepolisian Nasional, yang kini menangani penyelidikan kasus tersebut. Klub-klub yang terdampak juga telah diberi peringatan.

Fenomena serangan siber di lapangan hijau dunia: ancaman digital yang mengetuk pintu sepak bola

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Serangan siber: ancaman digital yang mengetuk pintu sepak bola

Serangan siber tidak lagi sekadar insiden teknis sesaat yang hanya menimpa bank atau lembaga pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, serangan semacam ini telah berubah menjadi fenomena global yang mengkhawatirkan dan menyasar organisasi serta lembaga olahraga terbesar di seluruh dunia.

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Seiring transformasi digital besar-besaran dalam industri sepak bola, serta ketergantungan liga, klub, dan konfederasi kontinental pada infrastruktur cloud dan platform digital untuk mengelola siaran televisi, penjualan tiket, analisis data teknis pemain, hingga pengamanan kontrak sponsor bernilai miliaran dolar, olahraga paling populer di dunia ini kini menjadi sasaran empuk bagi peretas dan sindikat kejahatan siber.

Tujuan serangan digital yang melanda dunia olahraga ini beragam, mulai dari pemerasan finansial melalui ransomware yang melumpuhkan sistem dan membekukan basis data, pencurian informasi sensitif terkait transfer pemain, rekam medis, serta data suporter dan pelanggan, hingga serangan sistematis untuk melumpuhkan server siaran langsung pada jam-jam sibuk. Akibatnya, kerugian material yang besar pun timbul, sementara kepercayaan suporter dan mitra bisnis ikut terguncang.

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Dunia sepak bola belakangan ini menyaksikan serangkaian peretasan besar yang membunyikan tanda bahaya. Serangan siber telah menimpa klub-klub besar Eropa, di samping serangan terhadap platform tiket turnamen-turnamen besar serta upaya peretasan sistem digital Liga Primer Inggris dan UEFA.

Peningkatan pesat ini mendorong lembaga-lembaga olahraga untuk meninjau ulang seluruh perhitungan keamanan mereka dan berinvestasi besar-besaran dalam sistem keamanan siber dan enkripsi data. Di era sepak bola modern, melindungi stadion virtual dan platform digital kini sama pentingnya dengan mengamankan tribune dan lapangan hijau.