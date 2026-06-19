3 gol... Qatar mencatatkan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Piala Dunia

Tim nasional Qatar mencatatkan sejarah di Piala Dunia dengan skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam laga melawan Kanada pada putaran kedua Grup B di ajang Piala Dunia kali ini.

Timnas Qatar kalah telak 6-0 dalam pertandingan yang digelar dini hari Jumat ini, sehingga posisinya di grup semakin rumit. Mereka akan menghadapi pertandingan terakhir melawan Bosnia dan Herzegovina dengan hanya mengantongi satu poin dari hasil imbang melawan Swiss pada babak pembuka, yang memaksa mereka harus menang untuk mempertahankan harapan lolos ke babak 32 besar.

Tim Al-Anabi mengalami serangkaian pukulan dalam pertandingan tersebut; selain kebobolan 6 gol—termasuk satu gol bunuh diri yang dicetak oleh Mohammed Al-Mannai—mereka juga harus menyelesaikan pertandingan dengan hanya 9 pemain sejak menit ke-53 setelah dua pemainnya, Hammam Al-Amin dan Essam Madibo, diusir dari lapangan.

Menurut statistik “Mister Chip”, Qatar menjadi tim pertama dalam sejarah yang dua pemainnya diusir dari lapangan dan kebobolan gol bunuh diri dalam satu pertandingan di Piala Dunia.

Sementara itu, jaringan “Opta” mencatat bahwa timnas Qatar adalah tim Asia pertama yang menerima dua kartu merah dalam satu pertandingan Piala Dunia.

Selain itu, tim Al-Anabi menjadi tim ketiga yang pemainnya menerima dua kartu merah dalam satu jam pertama pertandingan Piala Dunia sejak pencatatan data dimulai pada tahun 1966.

Timnas Qatar berada di urutan ketiga setelah Amerika Serikat melawan Italia pada 2006, dan Uruguay melawan Jerman pada 1966.

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