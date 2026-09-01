3 dari 4: Kutukan cedera meruntuhkan benteng Al Hilal di klasiko melawan Al Ahli

Kutukan cedera meruntuhkan benteng klub Al Hilal dalam laga el clasico melawan rival tradisional mereka, Al Ahli, di Liga Roshn.

Al Hilal menjamu Al Ahli, pada hari Selasa ini, di Stadion Kingdom Arena, dalam laga tunda pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Al Hilal mengalami serangkaian cedera di lini pertahanan mereka sejak awal pertandingan, dimulai dari bek Saudi Ali Lajami, yang terpaksa keluar lapangan pada babak pertama, sehingga Hassan Tambakti masuk menggantikannya.

Anehnya, Tambakti sendiri baru saja pulih dari cedera panjang, namun ia terpaksa turun akibat absennya bek Turki Yusuf Akcicek yang juga cedera.

Kutukan cedera berlanjut pada awal babak kedua, ketika bek Prancis Theo Hernandez juga tidak mampu menyelesaikan pertandingan, sehingga Muteb Al Harbi masuk menggantikannya.

Dan beberapa menit kemudian, bek Senegal Kalidou Koulibaly, pemain belakang Al Hilal, mengalami cedera parah di kepala, setelah benturan keras dengan pemain Prancis Valentin Atangana, gelandang Al Ahli.

Koulibaly terpaksa memasang perban di kepalanya, akibat pendarahan hebat yang dialaminya, namun sang pelatih asal Italia Simone Inzaghi memutuskan untuk tidak menggantinya, mengingat keterbatasan jumlah pemain di lini belakang.

Dengan demikian, seluruh pemain lini pertahanan Al Hilal telah mengalami cedera dalam laga el clasico melawan Al Ahli, kecuali bek kanan Mohammed Al Mahzari.