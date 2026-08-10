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3 bintang baru dalam genggaman Mourinho: Real Madrid mulai merancang wajah musim depan

Real Madrid
LaLiga
K. Mbappe
M. Cucurella
I. Konate
Spanyol
Prancis

Dorongan kuat untuk Los Blancos

Tiga pemain baru bergabung dengan skuad pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, di Real Madrid, di mana Cucurella, Mbappe, dan Konate ikut serta dalam latihan bersama pada hari Senin ini, setelah menjalani pemeriksaan medis wajib di kompleks olahraga Real Madrid.

Situs resmi Real Madrid menjelaskan bahwa "ketiga pemain telah menjalani bagian pertama dari pemeriksaan medis mereka di kompleks olahraga Real Madrid, dan akan menyelesaikan sisa tes setelah latihan di rumah sakit Blua Sanitas Valdebebas", sebagai bagian dari protokol yang biasa berlaku untuk pemain baru atau yang kembali dari masa libur.

Skuad lengkap pada hari Rabu

Skuad Mourinho baru akan lengkap hingga hari Rabu mendatang, di mana pemain asal Prancis Aurelien Tchouameni dan pemain asal Inggris Jude Bellingham dijadwalkan bergabung dalam latihan bersama.

Dengan kehadiran keduanya, pelatih asal Portugal itu akan dapat mengandalkan seluruh skuadnya yang tersedia saat ini, yang memberinya gambaran lebih jelas mengenai opsi taktis yang tersedia sebelum kompetisi resmi dimulai.

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Kemungkinan perubahan baru

Meski demikian, perubahan lain mungkin terjadi pada skuad sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada akhir bulan ini, di mana klub kerajaan itu masih mengkaji beberapa opsi di pasar, baik dalam hal perekrutan baru maupun melepas sejumlah pemain yang tidak masuk dalam perhitungan Mourinho untuk musim mendatang.

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