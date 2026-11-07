Beberapa jam terakhir menyaksikan masuknya sejumlah aliansi kuat dalam persaingan sengit untuk mendapatkan kepemilikan klub Al Ittihad Saudi pada periode mendatang.

Sejumlah laporan media telah menegaskan bahwa Dana Investasi Publik Saudi tengah mengkaji berbagai berkas yang telah diajukan untuk mendapatkan kepemilikan "Al Ameed", dengan perkiraan bahwa proses tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun depan.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa ada 3 aliansi investasi yang menunjukkan ketertarikan pada proses akuisisi tersebut, yang pertama adalah aliansi keluarga Glazer asal Amerika dengan pengusaha Wael Jamjoom.

Aliansi Amerika-Saudi lainnya ingin memiliki klub asal Jeddah ini, yakni antara Pangeran Saad bin Abdullah dengan pengusaha Amerika Joshua Harris, pemilik bersama di sejumlah klub di Amerika dan Inggris.

Pertandingan berikutnya ALK Saudi Pro League 12.00 ITT

Seandainya aliansi ini berhasil dalam proses akuisisi, maka mereka berniat menunjuk Hamad Al Sunaie, mantan presiden klub Al Ittihad, pada posisi direktur eksekutif.

Adapun aliansi ketiga menggabungkan perusahaan Sedra Financial dan BlueFive Capital, yang dipimpin oleh Abdulrahman dan Sultan, dua putra Khalid bin Mahfouz, mantan anggota kehormatan Al Ittihad.

Menurut surat kabar yang sama, aliansi perusahaan Sedra Financial dan BlueFive Capital dianggap paling dekat untuk mengakuisisi klub Saudi tersebut, setelah mengajukan penawaran finansial tertinggi, di samping kuatnya berkas investasi mereka dan terpenuhinya persyaratan kualifikasi.

Aliansi terakhir ini mengungguli para pesaingnya dari segi kemampuan finansial, sumber pendanaan, struktur investasi, serta visi strategis untuk mengembangkan klub secara olahraga dan komersial, yang memberinya keunggulan hingga saat ini.

Perlu diingat bahwa Al Hilal adalah klub pertama di antara empat klub besar yang keluar dari naungan Dana Investasi Publik Saudi, setelah 70% sahamnya dialihkan ke perusahaan Kingdom Holding yang dimiliki oleh Pangeran Al Waleed bin Talal pada April lalu.