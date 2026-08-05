29 juta euro tidak cukup untuk Feyenoord: Givairo Read punya satu opsi lebih sedikit

Givairo Read tidak akan melanjutkan kariernya di AS Roma, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Rabu pagi. Dengan demikian, bek sayap berusia 20 tahun itu untuk sementara tetap di Feyenoord.

Roma dalam beberapa pekan terakhir tidak mencapai kesepakatan dengan Feyenoord dan karena itu beralih ke Nahuel Molina (28) dari Atletico Madrid.

Menurut media internasional, Molina akan menelan biaya maksimal 17 juta euro bagi Roma dan dengan demikian menjadi alternatif yang lebih murah ketimbang Read.

Jurnalis Yorick Hokke mengetahui lebih banyak soal tawaran terakhir dari ibu kota Italia itu. “Tawaran terakhir Roma bisa meningkat lewat bonus hingga minimal 29 juta euro, tetapi dalam hal itu pun Feyenoord tidak ikut menyetujuinya.”

Sebelumnya, Feyenoord juga sudah menolak beberapa tawaran dari Nottingham Forest. Kontrak Read masih berlaku hingga pertengahan 2029.

Direktur teknik Devy Rigaux jadi memang tidak begitu saja bekerja sama untuk kepergian Read. Rumor yang terus beredar tentang adanya klausul dalam kontraknya kini juga bisa dibuang ke tempat sampah.

Rigaux dan Feyenoord paling ingin membuka kembali dan memperpanjang kontrak Read yang masih berjalan, tambah Hokke.