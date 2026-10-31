264 ribu dolar memicu kecurigaan: Ballon d'Or menempuh jalur hukum

Krisis taruhan mencurigakan yang terkait dengan Ballon d'Or 2026 memasuki babak hukum, setelah Grup Amaury, pemilik majalah "France Football", mengumumkan dimulainya proses pengajuan gugatan hukum untuk mengungkap latar belakang dugaan kebocoran urutan akhir penghargaan tersebut.

Menurut yang dikutip surat kabar "Le Parisien" dari grup tersebut, langkah ini diambil dengan latar belakang taruhan mencurigakan yang menargetkan prediksi akurat para peraih lima posisi teratas dalam urutan Ballon d'Or, di tengah pertanyaan mengenai kemungkinan sampainya informasi yang belum diumumkan kepada sejumlah petaruh sebelum pengumuman hasil.

Rincian menunjukkan bahwa 12 akun yang dibuat khusus untuk tujuan ini bertaruh dengan total nilai mencapai 264 ribu dolar atas urutan yang benar untuk lima posisi teratas, yang dipuncaki Harry Kane, mengungguli Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri, dan Lionel Messi.

Menurut laporan tersebut, taruhan ini menghasilkan keuntungan yang hampir mencapai 179 ribu euro, yang menambah kecurigaan mengenai bagaimana urutan akurat itu bisa diperoleh, tanpa berarti hingga kini terbukti telah terjadi kebocoran atau manipulasi.

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"Integritas Ballon d'Or adalah prioritas mutlak"

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip surat kabar "Le Parisien", Grup Amaury menegaskan komitmennya terhadap integritas penghargaan, sekaligus menegaskan bahwa pemilihan pemenang dilakukan melalui pemungutan suara independen.

Grup tersebut mengatakan: "Integritas Ballon d'Or merupakan prioritas mutlak. Kami ingin mengingatkan bahwa pemenang meraih Ballon d'Or setelah melalui pemungutan suara independen".

Pernyataan itu menambahkan: "Kami menanggapi dengan sangat serius tuduhan terkait kebocoran hasil dan taruhan yang berpotensi bersifat penipuan. Penyelidikan sedang berlangsung untuk memverifikasi fakta dan menentukan kemungkinan tanggung jawab".

Penyelidikan yang dilakukan platform "Upside" mengungkap indikasi-indikasi yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan mengenai 12 akun tersebut; sebab tujuh di antaranya belum pernah melakukan taruhan apa pun, sementara enam akun menempatkan taruhan pertama mereka hanya 15 menit setelah dibuat.

Data-data ini masih menjadi objek pemeriksaan dan penyelidikan, menunggu kejelasan apakah taruhan tersebut didasarkan pada informasi yang bocor atau pada faktor-faktor lain, serta apakah ada tanggung jawab hukum yang bisa dibuktikan.