Bagikan Ikuti GOAL di Google

Juventus menghadapi tantangan yang melampaui batas persaingan di dalam lapangan, di tengah tekanan yang kian meningkat yang menempatkan rencana masa depan mereka pada ujian yang sulit, serta memaksa manajemen untuk mencari solusi yang dapat mengembalikan stabilitas finansial ke salah satu klub terbesar di Italia.

Iklan

Manajemen Juventus memperkirakan akan mencatatkan kerugian operasional baru pada musim berjalan ini, di tengah terus berlanjutnya dampak finansial akibat absennya tim dari Liga Champions Eropa, yang kini kembalinya ke ajang tersebut menjadi faktor utama dalam rencana klub untuk memulihkan keseimbangan finansial dan meningkatkan pendapatannya pada tahun-tahun mendatang.

Menurut apa yang diberitakan situs Football Italia yang mengutip "Calcio e Finanza", perkiraan ini tertuang dalam dokumen informasi terkait peningkatan modal klub, setelah dewan direksi memperbaruinya pada 29 September lalu, menyusul fase pertama bursa transfer musim panas untuk musim 2026-2027, dan mengingat hasil mengecewakan yang diraih tim pada musim sebelumnya.

Bianconeri memperkirakan akan mencatatkan hasil operasional negatif, di samping arus kas operasional negatif selama musim 2026-2027, yang terutama disebabkan oleh keikutsertaan tim di Liga Europa alih-alih Liga Champions Eropa, tanpa dokumen tersebut mengungkap nilai perkiraan dari kerugian ini. Juventus sebelumnya mengakhiri tahun finansial 2025-2026 dengan kerugian mencapai 66 juta euro, dibandingkan 58,1 juta euro pada tahun sebelumnya, serta pendapatannya menurun menjadi 474,7 juta euro, sebagai indikasi berlanjutnya tekanan yang dihadapi kondisi finansial klub.

Manajemen Juventus memperkirakan adanya perbaikan bertahap pada indikator-indikator finansial selama musim 2027-2028 dan 2028-2029, namun perkiraan ini sangat bergantung pada kemampuan tim untuk lolos ke Liga Champions Eropa pada kedua musim tersebut, suatu hal yang diakui manajemen berada di luar kendali langsung mereka.

Iklan Iklan

Dari sisi olahraga, tim asuhan pelatih Luciano Spalletti menempati peringkat ketujuh pada klasemen Liga Italia, dengan selisih 6 poin di belakang Milan yang menempati peringkat keempat, sehingga persaingan untuk salah satu posisi yang lolos ke turnamen Eropa terpenting menjadi tantangan langsung bagi tim.

Topik Terkait

Baca juga: Dorongan global, Maroko menerima hadiah Brasil dan menanti kejatuhan Portugal

Dalam kerangka rencana finansialnya, manajemen Juventus memperkirakan kebutuhannya untuk menyuntikkan dana antara 112,5 dan 125 juta euro dari total peningkatan modal yang mencapai 250 juta euro, guna menutupi kebutuhan musim 2026-2027, dan dalam tingkat yang lebih kecil sebagian dari kewajiban musim 2027-2028.

Dalam jangka panjang, klub menargetkan untuk melampaui ambang 500 juta euro dari pendapatan tahunan, dengan pendapatan stadionnya melampaui 100 juta euro, bersamaan dengan mencapai titik impas operasional, sehingga memungkinkan terwujudnya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran operasional. Namun manajemen Juventus menggambarkan target-target ini sebagai "ambisius", sebagai isyarat bahwa semuanya tetap bergantung pada terpenuhinya sejumlah syarat, yang terutama adalah kembalinya tim ke posisinya di antara peserta Liga Champions Eropa, sehingga menjamin klub memperoleh sumber daya finansial yang lebih besar untuk membantunya mengatasi krisis saat ini.

Iklan

Juventus sebelumnya gagal memesan tempat di Liga Champions Eropa untuk musim 2026-2027, setelah mengakhiri Liga Italia di peringkat keenam dengan 69 poin, selisih dua poin di belakang Como yang menempati peringkat keempat, dan satu poin di belakang Milan yang berada di peringkat kelima. Dengan demikian Bianconeri terpaksa puas dengan keikutsertaan di Liga Europa, sehingga kehilangan pendapatan finansial penting dari turnamen benua terpenting itu.

Baca juga: Persaingan sengit untuk kursi ketua Federasi Sepak Bola Italia, Galliani mengubah aturan permainan di hadapan Malagò