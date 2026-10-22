Kemitraan dengan perusahaan global Viessmann mendatangkan 250 juta euro bagi klub asal München itu, menurut laporan media.

Perusahaan tersebut menjadi pemegang saham keempat klub terkemuka Jerman itu setelah adidas (bergabung pada 2002 dengan nilai 77 juta euro), Audi (2010/90 juta euro), dan Allianz (2014/110 juta euro), selain pemegang saham mayoritas, FC Bayern eV. Berdasarkan anggaran dasar, FC Bayern eV harus tetap memegang 70 persen saham.

Spesialis teknologi pemanas Viessmann kini mengakuisisi paket saham yang semula berjumlah lima persen. Karena transaksi ini dilakukan melalui peningkatan modal, nilai kepemilikan tersebut secara perhitungan menjadi hampir 6,7 persen. Tiga pemegang saham lainnya masing-masing akan memiliki sedikit di bawah 7,8 persen.

FC Bayern: Dewan pengawas yang beranggotakan Uli Hoeneß akan diperluas

Pemimpin perusahaan, Max Viessmann, dijadwalkan menjadi anggota dewan pengawas klub asal München itu sebagai bagian dari kesepakatan ini. Dewan yang diketuai presiden Herbert Hainer dan juga beranggotakan mantan tokoh besar klub Uli Hoeneß serta Karl-Heinz Rummenigge itu akan diperluas dari sembilan menjadi sepuluh orang.

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Hainer mengatakan pemegang saham baru, yang telah menjalin hubungan bisnis dengan klub sejak 2018, "seperti FC Bayern, menjunjung nilai-nilai seperti tradisi, ambisi, dan inovasi". Ia menambahkan bahwa langkah ini "memperkuat struktur kepemilikan FC Bayern München AG" dan menegaskan: "Selain itu, basis modal sendiri yang kembali meningkat secara signifikan memperluas ruang gerak pada masa perubahan yang terus-menerus."

Max Viessmann mengatakan perusahaannya ingin, "sebagai perusahaan keluarga generasi keempat, menyumbangkan bukan hanya modal, melainkan juga pengalaman kewirausahaan kami dalam kerja sama ini. Kami ingin berkontribusi bagi FC Bayern yang kuat: sebagai klub dengan identitas sendiri, mandiri secara finansial, dan sukses secara berkelanjutan."

Viessmann saat ini sudah menjadi anggota dewan penasihat FC Bayern München eV. Menurut pihak-pihak yang terlibat, kerja sama baru ini mencakup "khususnya proyek-proyek di bidang keberlanjutan, internasionalisasi, dan digitalisasi".

Viessmann beroperasi di lebih dari 40 negara dan mempekerjakan sekitar 6.000 orang di bisnis inti industrinya, dengan omzet tahunan sekitar dua miliar euro. Perusahaan itu telah aktif mendukung olahraga selama bertahun-tahun.