Real Madrid tengah menjalani salah satu bursa transfer musim panas paling padat dalam beberapa tahun terakhir, setelah kantor-kantor klub menyaksikan rangkaian pergerakan tanpa henti, baik pada level perekrutan, perpanjangan kontrak, maupun kepergian sejumlah pemain, di samping meraup pemasukan finansial yang besar dari penjualan beberapa talenta.

Sejak kemunculan Florentino Perez dalam konferensi pers yang digelar pada 12 Mei lalu, Real Madrid memasuki perlombaan dengan waktu untuk membangun ulang tim, dan jumlah pergerakannya hingga kini mencapai 24 transaksi, menurut laporan "Marca", yang terakhir adalah perekrutan Yan Diomande, perpanjangan kontrak Vinicius Junior, dan kepergian Franco Mastantuono ke Fiorentina dengan status pinjaman.

Meski demikian, kisah perubahan ini belum berakhir, karena jumlah pergerakan diperkirakan akan melampaui angka 25 sebelum bursa transfer ditutup, sementara pertanyaan terpenting tetap berkaitan dengan aspek teknis: apakah Real Madrid benar-benar berhasil mengatasi krisis yang dialami di lini tengah sejak pensiunnya Toni Kroos?

Rodri tampak menjadi opsi ideal untuk mengakhiri persoalan ini, tetapi kesepakatan itu runtuh pada detik-detik terakhir setelah pemain Manchester City tersebut memilih pindah ke Barcelona, sehingga Real Madrid menemukan dirinya berhadapan dengan masalah lama yang kembali muncul, di saat klub memilih mengarahkan investasi besar ke proyek Diomande yang berusia 19 tahun.

24 Pergerakan, Bursa Transfer yang Tak Berhenti

Pergerakan Real Madrid dimulai sejak dini, dan Dani Carvajal menjadi orang pertama yang pergi setelah klub memutuskan tidak memperpanjang kontraknya, sebelum pemain itu mengumumkan kepergiannya secara resmi pada 18 Mei, dan berpamitan kepada suporter tim pada 23 di bulan yang sama seusai pertandingan melawan Athletic Bilbao di Stadion Santiago Bernabeu.

Pada 22 Mei, Real Madrid mengumumkan berakhirnya perjalanan David Alaba bersama tim setelah 5 musim yang dilaluinya dengan kostum klub.

Pada 9 Juni, klub mengumumkan kepergian Alvaro Arbeloa, yang mengakhiri perjalanannya bersama tim utama setelah hanya sekitar 5 bulan.

Dua hari kemudian, Real Madrid mengumumkan penunjukan Jose Mourinho sebagai direktur teknik tim, yaitu 4 hari setelah terpilihnya kembali Florentino Perez sebagai presiden klub.

Pada level perekrutan, Real Madrid merekrut Marc Cucurella dari Chelsea seharga 55 juta euro pada 15 Juni, sebelum keesokan harinya mengumumkan perpanjangan kontrak bek Jerman Antonio Rudiger untuk satu musim tambahan.

Pada 17 Juni, klub mengumumkan perekrutan pemain Portugal Bernardo Silva untuk dua musim, sebelum menambahkan bek Prancis Ibrahima Konate ke skuadnya keesokan harinya dalam transfer gratis setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir.

Pada 26 Juni, Real Madrid menyepakati pemutusan kontrak tersisa dengan Dani Ceballos, sehingga gelandang itu meninggalkan klub tanpa biaya.

Kemudian giliran pemain Belanda Denzel Dumfries, yang bergabung dengan Real Madrid dari Inter Milan seharga 20 juta euro pada 5 Juli.

Pada 31 Juli, klub mengumumkan perekrutan penyerang Levante Carlos Espi, yang menandatangani kontrak hingga tahun 2031, seharga 25 juta euro.

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Real Madrid Meraih Keuntungan Besar dari Talenta Muda

Pergerakan Real Madrid tidak terbatas pada perekrutan dan kepergian, karena klub berhasil meraih pemasukan finansial penting dari penjualan sejumlah pemain mudanya.

Mario Martin menjadi salah satu nama pertama yang pergi, setelah Getafe membayar 3,5 juta euro untuk 50% hak atas pemain tersebut.

Kepindahan Nico Paz ke Como menjadi transaksi paling menonjol pada level penjualan, setelah Real Madrid memperoleh 60 juta euro, dengan tetap mempertahankan hak untuk membeli kembali pemain itu pada musim 2027-2028.

Victor Munoz pindah ke Liverpool, yang membayar 40 juta euro kepada Osasuna, sementara Real Madrid memperoleh 20 juta dari transaksi tersebut.

Alvaro Rodriguez pindah dari Elche ke Bournemouth seharga 25 juta euro, yang separuhnya, yakni 12,5 juta, masuk ke kas Real Madrid.

Fran Garcia pergi ke Real Betis seharga 3 juta euro, dengan tambahan 1 juta sebagai variabel, sementara Mario Gila pindah ke Milan seharga 30 juta euro, yang Real Madrid memperoleh 15 juta darinya.

Klub juga menjual 50% hak atas Valdepenas kepada Fiorentina seharga 8 juta euro, dengan tetap mempertahankan opsi pembelian kembali.

Dalam transaksi lain, Gonzalo pindah ke Fulham seharga 40 juta euro, dengan Real Madrid mempertahankan 30% hak atas pemain tersebut, sementara Cesar Palacios bergabung dengan klub Inggris itu seharga 10 juta euro, dengan mempertahankan persentase yang sama.

Adapun kiper Fran Gonzalez, ia pergi ke Sevilla seharga sekitar 3 juta euro, ditambah variabel, untuk 50% haknya.

Diomande Termahal, dan Vinicius Menentukan Masa Depannya

Di sisi lain, Diomande menjadi transaksi termahal dalam sejarah Real Madrid, setelah nilai kepindahannya mencapai 125 juta euro, di samping 15 juta sebagai variabel, dan ia juga menandatangani kontrak yang berdurasi tujuh musim hingga tahun 2033.

Dalam langkah yang mengakhiri banyak perdebatan, Vinicius Junior memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid hingga tahun 2032, sehingga klub menutup berkas masa depan bintang Brasil itu.

Adapun Franco Mastantuono, ia pergi dari tim ke Fiorentina dengan status pinjaman hingga Juni 2027.

25 Hari yang Menentukan

Dengan tersisa 25 hari menuju penutupan bursa transfer, Real Madrid kini memasuki fase baru yang berupa pelepasan beberapa nama yang tidak masuk dalam kalkulasi teknis Jose Mourinho.

Mastantuono menjadi orang pertama yang pergi dalam fase ini, setelah pengumuman resmi peminjamannya ke Fiorentina pada Jumat malam kemarin.

Namun, ada nama-nama lain yang berpeluang meninggalkan klub dalam waktu dekat, yang paling menonjol adalah Thiago Pitarch, yang mungkin menemukan jalan menuju Fulham untuk bekerja kembali di bawah kepemimpinan Arbeloa, di samping Raul Asencio, yang peluangnya tampak terbatas mengingat posisinya sebagai bek kelima dalam urutan tim.

Masa depan Eduardo Camavinga tetap menjadi salah satu berkas yang terbuka, meskipun pemain itu tidak ingin pergi, di saat ia tampak tidak masuk dalam pilihan pertama Mourinho, di belakang Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Arda Guler, dan Bernardo Silva dalam kalkulasi lini tengah.

Ketidakpastian juga menyelimuti masa depan Endrick, yang kepergiannya dari tim mungkin menjadi opsi yang terbuka, terutama setelah kedatangan Carlos Espi, yang bisa mengurangi peluang penyerang Brasil itu untuk mendapatkan menit bermain di belakang Kylian Mbappe.

Persoalan yang Belum Terpecahkan

Sementara Real Madrid bergerak ke hampir semua arah, mulai dari memperkuat lini, perpanjangan kontrak, penjualan, hingga peminjaman, pertanyaan yang menyertai tim sejak kepergian Toni Kroos tetap hadir dengan kuat: siapa yang memimpin lini tengah Real Madrid?

Rodri adalah nama yang tampak mampu memberikan jawaban ideal, tetapi kepindahannya ke Barcelona membuka kembali berkas itu. Dengan semakin dekatnya awal musim, Mourinho harus mengandalkan elemen-elemen yang ada saat ini, atau menunggu pergerakan baru sebelum bursa transfer ditutup.