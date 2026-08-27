24 laga penuh derita: Barcelona berupaya melanjutkan dominasinya atas Bilbao

Barcelona bersiap menjalani laga keduanya di Liga Spanyol, malam ini Kamis, menghadapi Athletic Bilbao, di Stadion Camp Nou, dalam pertandingan yang ditunda dari pekan pertama La Liga.

Barcelona memulai perjalanannya di La Liga dengan kemenangan telak di kandang lawan atas Elche (5-0), pada Minggu lalu.





Sementara itu, jaringan "Opta" mencatat sejumlah angka dan statistik menjelang pertarungan Barcelona dan Bilbao sebagai berikut:

- Barcelona tidak menelan kekalahan dalam 13 pertandingan terakhir yang dijalaninya melawan Athletic Bilbao di Liga Spanyol (menang 11 kali dan imbang 2 kali), serta menjaga gawangnya tetap bersih dalam 8 dari sembilan pertandingan terakhir tersebut; tim itu belum pernah mencatat rangkaian pertandingan lebih panjang tanpa kekalahan menghadapi tim Basque itu dalam kompetisi tersebut sejak tahun 2013 (14 pertandingan: 10 kemenangan dan 4 hasil imbang).

- Barcelona tidak kalah dalam 24 pertandingan terakhir saat menjamu Athletic Bilbao di Liga Spanyol (menang 21 kali dan imbang 3 kali), meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir; ini merupakan rangkaian terpanjang sepanjang sejarahnya tanpa kekalahan di kandang menghadapi tim Basque tersebut di divisi utama, di mana kekalahan terakhirnya di kandang melawan tim itu di liga terjadi pada November 2001 (dengan skor 1-2).

- Barcelona memenangi 7 pertandingan terakhir yang dijalaninya di Liga Spanyol pada hari Kamis, dan itu merupakan rangkaian kemenangan terpanjangnya pada hari tersebut dalam kompetisi ini, sementara Athletic Bilbao tidak kalah dalam 4 pertandingan terakhirnya di divisi utama pada hari tersebut (3 kemenangan dan satu hasil imbang), serta menjaga gawangnya tetap bersih dalam tiga kemenangan itu.

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- Barcelona meraih kemenangan dalam masing-masing dari 19 pertandingan terakhirnya di kandang di Liga Spanyol -sejak kekalahan 2-3 dari Villarreal pada Mei 2025- dan itu merupakan rangkaian kemenangan beruntun terpanjang di kandang di bawah asuhan pelatih yang sama dalam kompetisi tersebut sejak rangkaian 21 pertandingan yang diraih tim itu antara tahun 1973 dan 1974 di bawah asuhan Rinus Michels.

- Athletic Bilbao tidak meraih kemenangan dalam salah satu pun dari lima pertandingan terakhirnya di Liga Spanyol (satu hasil imbang dan 4 kekalahan), dan hanya meraih poin dalam satu pertandingan dari 6 pertandingan terakhir yang dijalaninya di kandang lawan dalam kompetisi tersebut (satu kemenangan dan 5 kekalahan), di mana gawangnya kebobolan setidaknya dua gol dalam masing-masing dari enam pertandingan tandang itu.

- Barcelona merupakan tim yang paling banyak menjaga gawangnya tetap bersih di Liga Spanyol sepanjang tahun 2026 di antara tim-tim yang berpartisipasi dalam kompetisi selama dua musim terakhir (10 pertandingan), sementara Athletic Bilbao merupakan yang paling sedikit menjaga gawangnya tetap bersih (satu pertandingan, setara dengan Villarreal). Persentase penguasaan bola Barcelona mencapai 54,4% dalam pertandingan terakhirnya di Liga Spanyol (La Liga) melawan Elche, dan itu merupakan persentase terendah kedua bagi tim ini dalam sebuah pertandingan di kompetisi tersebut selama tiga musim terakhir, setelah persentase 49% yang juga tercatat menghadapi Elche pada November 2025.

- Barcelona merupakan tim yang paling sering dihadapi Nico Williams (pemain Athletic) di Liga Spanyol tanpa ia berkontribusi mencetak satu gol pun (8 pertandingan, setara dengan Real Betis), dan juga merupakan satu-satunya lawan yang tidak pernah ia kalahkan dalam kompetisi tersebut (satu hasil imbang dan 7 kekalahan), di samping Granada (4 pertandingan: 3 hasil imbang dan satu kekalahan).

- Barcelona dianggap sebagai satu-satunya tim di antara klub-klub lima liga besar Eropa yang memiliki lebih dari satu pemain yang mencetak 15 gol atau lebih di seluruh kompetisi sepanjang tahun 2026 (Raphinha dengan koleksi 16 gol dan Lamine Yamal dengan koleksi 15 gol).

- Setelah kekalahan dengan skor 1-3 dari Sevilla dalam pertandingan pertamanya musim ini, Ernesto Valverde... maksudnya Edin Terzic, pelatih Athletic, bisa menjadi pelatih pertama yang kalah dalam dua pertandingan pertamanya di Liga Spanyol (divisi utama) sejak Ernesto Valverde pada musim 2003-2004.