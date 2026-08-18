24 juta dolar: Akankah jersey "The Last Dance" menjadi yang termahal dalam sejarah olahraga?

Sebuah jersey yang dikenakan Michael Jordan dalam salah satu laga paling menonjol di final liga basket Amerika NBA selama musim terakhirnya bersama Chicago Bulls akan memasuki lelang yang bisa mengubahnya menjadi barang memorabilia olahraga termahal yang pernah dikenakan seorang pemain dalam sebuah pertandingan sepanjang sejarah.

Jersey yang dikenakan Jordan pada pertandingan ketiga final 1998 melawan Utah Jazz akan dipamerkan dalam lelang yang diselenggarakan oleh rumah lelang "Joopiter" yang didirikan oleh Pharrell Williams, dengan penawaran dimulai pada 15 September mendatang.

Rumah lelang tersebut menaksir nilai awal jersey ini antara 10 hingga 15 juta dolar, namun prediksi menunjukkan kemungkinan harga naik hingga 24 juta dolar atau lebih, angka yang akan memberinya rekor dunia jika melampaui nilai jersey bisbol yang dikenakan Babe Ruth pada tahun 1932, yang terjual seharga 24,12 juta dolar pada 2024.









Baca juga: Pengganti Salah? Liga Turki arahkan bidikannya ke Diaz

Malam bersejarah di final 1998

Jordan mengenakan jersey tersebut pada pertandingan ketiga yang digelar di Chicago, setelah kedua tim imbang pada dua laga pertama seri tersebut, sehingga Bulls menyuguhkan salah satu penampilan terkuat dalam sejarah final dan mengalahkan Jazz dengan skor 96-54.

Jordan mencetak 24 poin selama 32 menit, dalam pertandingan yang berakhir dengan selisih 42 poin, yang merupakan selisih kemenangan terbesar dalam sejarah final liga Amerika hingga saat ini.

Chicago kemudian memastikan seri tersebut dengan hasil 4-2, dan merengkuh gelar keenamnya dalam delapan musim, sekaligus mengakhiri perjalanan sebuah era bersejarah dari dominasi tim tersebut.

Mengapa harganya bisa melampaui 24 juta dolar?

Nilai jersey ini melampaui hasil pertandingannya, karena terkait dengan musim 1997-1998 yang dikenal dengan nama "The Last Dance", dan merupakan musim terakhir Jordan bersama Bulls dalam era emasnya.

Menurut rumah lelang tersebut, jersey putih itu adalah satu-satunya jersey yang diketahui secara publik sejauh ini yang dikenakan Jordan pada final 1998 dan muncul di pasaran, serta membawa logo final turnamen, yang menambah nilai historisnya.

Sebelumnya, jersey lain yang dikenakan Jordan pada final 1998 telah terjual seharga 10,1 juta dolar dalam lelang Sotheby's pada tahun 2022, mencatatkan saat itu rekor untuk koleksi olahraga yang dikenakan para pemain selama pertandingan.

Baca juga: Insiden misterius, penemuan jasad di stadion sebuah klub Inggris