Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manchester United mencapai kesepakatan lisan awal dengan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, yang kini menangani timnas Amerika Serikat, untuk menduduki posisi direktur teknik skuad Manchester United pada periode mendatang, menggantikan Michael Carrick.

Iklan

Michael Carrick memimpin latihan Manchester United kemarin Rabu, dan ia secara resmi masih berstatus sebagai pelatih Manchester United, namun ia diperkirakan akan dibebastugaskan sebelum akhir pekan ini.

Pochettino dijadwalkan menggantikannya, meski sang pelatih asal Argentina itu kemungkinan besar tetap menangani Amerika Serikat dalam dua laganya melawan Haiti selama jeda internasional saat ini, demikian dilaporkan jaringan "Sky Sports".

Klub United tampaknya nyaman dengan skenario ini, dan pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat dijadwalkan dipercepat dalam 24 jam ke depan.

Meskipun Manchester United berhasrat mendatangkan Pochettino ke Old Trafford secepat mungkin, dipahami bahwa klub mempertimbangkan komitmen sang pelatih terhadap Amerika Serikat.

Iklan Iklan

Sebagian besar pemain United akan kembali ke klub pada hari Kamis mendatang setelah berakhirnya jeda internasional, sebelum perjalanan mereka ke Stadion Anfield untuk menghadapi Liverpool pada hari Minggu 22 November dalam pekan ke-11 Premier League.

Topik Terkait

Manchester United masih menyelesaikan sentuhan akhir dengan para agen Pochettino, dan mereka harus membahas nilai 7 juta pound sterling sebagai klausul penalti untuk merekrut Pochettino dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat, serta menegosiasikan ketentuan kontrak staf teknis dan administratif.

Tampaknya Pochettino akan menjadi pelatih permanen kedelapan Manchester United sejak Sir Alex Ferguson pensiun 13 tahun lalu.

Iklan

Omar Berrada, sang CEO, dan Jason Wilcox, direktur sepak bola, bertemu dengan pemilik bersama Sir Jim Ratcliffe di Monako kemarin Rabu untuk meninjau awal musim ini bagi klub.

Carrick mendapatkan tenggat waktu setelah United kalah di kandang sendiri 3-0 dari Bournemouth di Liga Inggris bulan lalu, namun momentum kini semakin kuat untuk melakukan perubahan di bangku cadangan.

Iklan

Mengapa Pochettino tidak bisa menolak Manchester United?

Manchester United telah melakukan pembicaraan terkait penunjukan Pochettino pada tiga kesempatan terpisah sebelumnya, dan nyaris menunjuknya beberapa kali, termasuk pada tahun 2022 ketika mereka memilih Erik ten Hag sebagai gantinya.

Pochettino dan Sir Alex Ferguson pernah muncul dalam sebuah foto di sebuah restoran pada Mei 2016 di tengah spekulasi tentang penunjukan sang pelatih asal Argentina itu, yang kala itu menangani Tottenham, untuk melatih Manchester United menggantikan Louis van Gaal di Old Trafford, namun Manchester United kemudian memilih menunjuk Jose Mourinho.

Iklan

Dipahami bahwa Pochettino menyukai pekerjaannya bersama Amerika Serikat, tetapi ia merasa tidak bisa menolak tawaran Manchester United.

Pelatih berusia 54 tahun itu bersiap untuk kembali ke Liga Inggris dua tahun setelah pemecatannya dari Chelsea.

Iklan

Pochettino menganggap masanya di Stamford Bridge sebagai periode yang sukses, tetapi pada akhirnya ia merasa itu bukan pilihan ideal baginya.

Para pejabat Manchester United sudah lama mengagumi Pochettino dari jauh. Ia masuk dalam radar mereka selama masa kebersamaannya di Tottenham, lalu kembali lagi ketika menjadi jelas bahwa perjalanannya bersama Paris Saint-Germain mendekati akhir.

Iklan

Pada akhirnya, sang pelatih asal Argentina itu berhasil dibujuk untuk kembali ke Liga Inggris, tetapi ia lebih memilih kembali ke London, di mana ia menandatangani kontrak dengan Chelsea.

Sepanjang perjalanan negosiasi yang rumit ini, Manchester United selalu hadir dengan kuat, di mana negosiasi tersebut menyaksikan banyak momen krusial. Ketika kabar ketertarikan Chelsea pada Pochettino menyebar pada tahun 2023, Manchester United, di bawah asuhan pelatih Erik ten Hag, baru saja menderita kekalahan telak dari Sevilla.

Iklan

Kesempatan itu datang lagi bagi Manchester United setelah 10 tahun, untuk meraih peluang yang terlewat. Jadi, apakah ini akhirnya menjadi tempat dan waktu yang tepat bagi Pochettino?