Liga Spanyol "La Liga" telah melakukan analisis mendalam mengenai dampak pengembangan bakat-bakat muda terhadap kesuksesan olahraga dan ekonomi sepak bola Spanyol, dengan berlandaskan pada gelar juara Piala Dunia 2026 yang diraih Spanyol, serta akumulasi hasil dari timnas Spanyol putra, putri, dan kelompok usia selama satu dekade terakhir, di samping refleksi model ini pada kesuksesan yang diraih klub-klub di Liga Divisi Satu Spanyol (LaLiga EA Sports) dan Liga Divisi Dua Spanyol (LaLiga Hypermotion).

Data menunjukkan bahwa investasi berkelanjutan dalam pembentukan bakat telah menjadi salah satu penggerak utama daya saing sepak bola Spanyol di tingkat global.

Studi yang disusun oleh Departemen Proyek Sepak Bola LaLiga, yang bertanggung jawab menyusun rencana nasional untuk akademi klub-klub liga, menunjukkan bahwa Spanyol adalah timnas Eropa yang paling sukses di kancah internasional selama sepuluh tahun terakhir, dengan total 23 gelar yang diraih oleh timnas putra dan putri, baik di level tim senior maupun kelompok usia.

Setelahnya, dengan selisih yang cukup jauh, menyusul Jerman dengan sembilan gelar, Inggris dengan tujuh, Prancis dan Portugal dengan enam gelar masing-masing, Belanda dengan lima, dan Italia dengan empat.

Sejak tahun 2016, terdapat percepatan yang mencolok dalam laju kesuksesan olahraga ini, sejalan dengan pengukuhan kerja yang dilakukan oleh klub, Federasi Spanyol, dan LaLiga dalam bidang pembentukan dan pengembangan bakat-bakat muda, melalui jaringan kecerdasan kolektif untuk pertemuan akademi sejak tahun 2016, dan rencana nasional untuk peningkatan serta pengembangan akademi sepak bola yang diluncurkan pada tahun 2022.

Juan Florit, Kepala Departemen Proyek Sepak Bola LaLiga, mengatakan, "Data menunjukkan bahwa komitmen jangka panjang terhadap pengembangan bakat muda merupakan strategi yang membuahkan hasil baik di level olahraga maupun ekonomi.

Di LaLiga, kami bekerja berdampingan dengan klub-klub untuk membantu mereka memperkuat proses pengembangan pemain, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan standar kualitas di akademi mereka, dengan tetap menghormati identitas dan filosofi masing-masing klub. Proyek-proyek yang mempertahankan investasi berkelanjutan dalam pembentukan menciptakan peluang lebih besar bagi para pemainnya dan nilai lebih tinggi bagi klub-klubnya, serta kesuksesan lebih besar bagi sepak bola Spanyol secara keseluruhan, baik di level klub maupun timnas. Bagi kami, yang penting bukan hanya hasil-hasil besar semata, tetapi juga jalur yang memungkinkan pencapaian dan pemeliharaannya seiring waktu."

Generasi juara dunia hasil dari akademi sepak bola Spanyol:

Salah satu hasil paling menonjol dari analisis ini adalah keterkaitan erat antara kesuksesan timnas yang meraih gelar juara Piala Dunia dengan kerja yang telah dilakukan di dalam sistem pembentukan pemain di klub-klub.

Menurut studi tersebut, 25 dari 26 pemain yang dipanggil Spanyol untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026 telah melewati sistem akademi sebelum mencapai level elite, dengan kehadiran langsung 11 klub LaLiga di antara klub-klub yang turut andil dalam pembentukan para pemain timnas juara. Angka ini menegaskan bahwa kesuksesan timnas bukanlah buah dari kerja sejumlah kecil akademi, melainkan hasil dari sistem pembentukan yang luas, beragam, dan saling terhubung.

Klub-klub yang turut andil dalam pembentukan para pemain timnas Spanyol yang meraih gelar juara Piala Dunia, dan yang kemudian berpindah ke klub-klub lain, telah meraih lebih dari 466 juta euro dari pendapatan transfer para pemain ini sepanjang karier mereka, tanpa menghitung pendapatan tambahan potensial apa pun yang dihasilkan dari hak pelatihan atau mekanisme solidaritas dan kompensasi lainnya.

Angka ini bertambah dengan nilai yang dihasilkan oleh para pemain yang masih berada di klub asal mereka. Sebab, sembilan juara dunia yang masih berada di klub tempat mereka dibentuk mewakili sekitar 545 juta euro dari nilai olahraga dan nilai aset, sehingga menghindarkan klub mereka dari biaya besar di bursa transfer dan menjadikan mereka aset strategis bagi klub-klubnya.

Semakin banyak lulusan akademi berarti semakin tinggi daya saing:

Laporan ini juga mengungkap adanya keterkaitan antara ketergantungan pada pemain yang dibentuk di dalam klub dengan performa olahraga di kompetisi.

Selama musim 2025/2026, LaLiga kembali menempati posisi teratas di antara lima liga besar Eropa dari segi persentase menit yang dimainkan oleh lulusan akademi, dengan persentase mencapai 20,1% dari total menit, unggul atas Liga Prancis (16,1%), Liga Jerman (11,9%), Liga Inggris (8,3%), dan Liga Italia (7,6%).

Selain itu, banyak klub yang memberikan porsi partisipasi terbesar kepada para pemain lulusan akademinya termasuk di antara proyek-proyek paling kompetitif dalam sepak bola Spanyol. Selama musim 2025/2026, menonjol klub-klub seperti Athletic Bilbao (69,5% menit untuk lulusan akademi), Real Sociedad (55,2%), Barcelona (47,5%), Celta Vigo (43,1%), Osasuna (26,1%), dan Sevilla (25,0%), diikuti Valencia dengan persentase 23,8% dan Real Madrid dengan persentase 23,1%.

Data ini menunjukkan bahwa investasi dalam bakat yang dikembangkan di dalam klub tidak hanya sejalan dengan persaingan di level tertinggi, tetapi juga dapat berubah menjadi keunggulan kompetitif berkelanjutan di ranah olahraga maupun ekonomi, sebab tingkat ketergantungan pada lulusan akademi sangat erat kaitannya dengan posisi-posisi teratas dalam klasemen akhir.

Keterkaitan antara pengembangan bakat dan daya saing ini juga tampak di LaLiga Hypermotion. Ketiga klub yang berhasil promosi ke LaLiga EA Sports, yaitu Real Racing Club, Deportivo de La Coruña, dan Málaga, termasuk di antara klub-klub yang memberikan porsi partisipasi terbesar kepada para pemain yang dikembangkan secara internal.

Málaga memimpin kompetisi dengan persentase 57,3% dari menit yang dimainkan oleh lulusan akademinya, sementara Racing dengan persentase 21,4% dan Deportivo dengan persentase 17,7% termasuk di antara proyek-proyek yang sangat mengandalkan bakat yang mereka kembangkan sendiri.

Demikian pula, ketiga klub ini termasuk di antara tim-tim yang memiliki jumlah lulusan akademi terbanyak dalam skuad mereka, dengan 11 pemain di Málaga, 9 pemain di Racing, dan 6 pemain di Deportivo, yang memperkuat gagasan bahwa investasi dalam pembentukan dapat menjadi faktor pembeda dalam meraih kesuksesan olahraga.

Goal / La liga

Model yang membentuk pemain lebih lengkap dan mampu beradaptasi:

Analisis ini juga mengidentifikasi ciri khas para pemain yang dikembangkan di dalam sistem Spanyol, yaitu kemampuan mereka beradaptasi.

Perbandingan antara timnas yang meraih gelar juara Piala Eropa 2024 dan timnas yang meraih gelar juara Piala Dunia 2026 mengungkap bahwa Spanyol berhasil meraih gelar dengan gaya bermain yang jauh berbeda. Sementara timnas juara Eropa bercirikan gaya yang lebih langsung dan mengandalkan transisi, timnas juara dunia bercirikan gaya yang lebih kolektif dan berbasis penguasaan bola. Kemampuan para pemain yang sama untuk tampil dengan level istimewa dalam kedua konteks ini menunjukkan nilai dari sebuah model yang berfokus pada pembentukan pemain secara menyeluruh, sehingga ciri khas pemain lulusan akademi Spanyol adalah statusnya sebagai "pemain lengkap".

Investasi strategis demi masa depan:

Data ini memperkuat visi yang menjadi landasan rencana akademi yang dipimpin LaLiga bekerja sama dengan 42 klub profesional di LaLiga EA Sports dan LaLiga Hypermotion, sebuah strategi jangka panjang yang bertujuan memperkuat kepeloporan internasional model Spanyol dalam pembentukan pemain melalui peningkatan berkelanjutan pada struktur, metodologi, sumber daya, pembinaan menyeluruh bagi para pemain, dan transisi menuju sepak bola profesional. Rencana ini mencakup indikator kinerja utama tertentu yang berkaitan dengan perlindungan pemain, peningkatan infrastruktur, jalur ganda yang memadukan olahraga dan pendidikan, serta perlindungan bagi anak di bawah umur.

Selama tahun-tahun terakhir, LaLiga juga berupaya menyebarluaskan model ini secara global melalui kerja sama dengan klub, federasi, dan liga internasional di negara-negara seperti Irak, Cina, Vietnam, dan Peru, di mana telah dilaksanakan proyek-proyek yang berkisar antara konsultasi yang bertujuan membangun struktur sepak bola untuk pemain junior dari nol, hingga program pelatihan bagi para direktur akademi dan pelatih kelompok usia.