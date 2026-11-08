220 detik dari neraka: Aston Villa menorehkan sejarah kelam bagi Manchester United

Para pendukung Manchester United menerima kejutan pahit sekaligus mengguncang sejak dini di Stadion Old Trafford, setelah tim mereka tertinggal dua gol dari Aston Villa dalam empat menit pertama laga yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan kesepuluh Liga Primer Inggris.

Aston Villa mengejutkan tuan rumah dengan awal yang membara, setelah berhasil menggetarkan gawang dua kali hanya dalam hitungan menit, sehingga menempatkan Manchester United di bawah tekanan luar biasa sejak peluit tanda dimulainya laga, di tengah suasana penuh keterkejutan di tribun Old Trafford.

Alisson Edward membuka keunggulan bagi Aston Villa pada menit kedua, memberikan timnya keunggulan dini yang mengacaukan perhitungan tuan rumah, sebelum Nicolas Jackson melepaskan tembakan kedua pada menit keempat, setelah ia menambah gol kedua, sehingga melipatgandakan kejutan bagi para pendukung Manchester United.

Jaringan "Opta" yang berspesialisasi dalam statistik mengungkap rekor negatif bersejarah bagi Manchester United, dengan menyebutkan: "Setelah berlalunya tiga menit dan 40 detik, ini merupakan kali tercepat Manchester United tertinggal dengan skor 0-2 dalam sejarah partisipasinya di Liga Primer Inggris".

Manchester United tidak menyerah pada skenario bencana tersebut, dan berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-16, setelah kapten asal Portugal mereka, Bruno Fernandes, mencetak gol dari titik penalti yang diberikan untuk Matheus Cunha, sehingga mengembalikan sedikit harapan bagi tuan rumah untuk bisa kembali ke dalam irama pertandingan.

Dari sisi lain, jaringan "Squawka" menyoroti awal mengejutkan dari Aston Villa, dengan menghadirkan kembali peristiwa serupa yang disaksikan Stadion Old Trafford pada Selasa lalu, ketika Roma menjadi tim tercepat yang mencetak dua gol di kandang Manchester United dalam ajang kompetisi Eropa papan atas.

Jaringan tersebut mengatakan: "Pada Selasa lalu, Roma menjadi tim tercepat yang mencetak dua gol di Stadion Old Trafford dalam ajang kompetisi Eropa papan atas. Dan hari ini, Aston Villa menjadi tim tercepat yang unggul dengan skor 2-0 atas Manchester United di Liga Primer Inggris. Akankah Manchester United berhasil bangkit dan kembali meraih kemenangan?".

Dengan demikian, Manchester United mendapati dirinya menghadapi ujian berat, setelah menerima pukulan ganda di awal pertandingan, sehingga dituntut untuk segera bangkit guna menghindari kekalahan baru di hadapan para pendukungnya, sekaligus merebut kembali kendali atas laga yang dimulai dengan mimpi buruk yang tak terduga.