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Absennya Ferland Mendy di Real Madrid bukan lagi sekadar krisis sesaat atau kemunduran fisik yang tinggal menunggu pemulihan. Situasi ini telah berubah menjadi mimpi buruk panjang yang menghantui bek asal Prancis itu dan mengancam kariernya di Real Madrid. Seribu hari di luar perhitungan, 22 cedera yang berbeda-beda, dan musim demi musim yang terbuang di antara ruang perawatan dan upaya untuk kembali menjadi gambaran salah satu kisah kebugaran paling rumit di markas "Santiago Bernabeu".

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Pada Selasa, Mendy mencapai angka seribu hari absen akibat cedera sejak bergabung dengan Real Madrid. Angka mengejutkan ini mencerminkan besarnya penderitaan yang dialami sang pemain selama tujuh musim, setelah masalah fisik yang terus berulang menjadi hambatan terbesar baginya untuk tetap bermain, seperti dilaporkan harian Spanyol "Marca".

Meski bek asal Prancis itu sudah kembali berlatih bersama tim sejak beberapa waktu lalu, menyusul cedera yang dialaminya pada 3 Mei lalu, ia belum mendapat kesempatan tampil lagi dengan seragam Real Madrid dan belum pernah masuk skuad tim dalam satu pertandingan pun. Alhasil, hari-hari absennya terus bertambah hingga melewati angka seribu hari.

Berdasarkan data yang dirilis "Marca", hari-hari absen Mendy tersebar di sepanjang musimnya bersama Real Madrid dengan pola yang memperlihatkan krisis yang kian memburuk secara bertahap. Ia absen 65 hari pada musim pertamanya, 123 hari pada musim kedua, 89 hari pada musim ketiga, 90 hari pada musim keempat, dan 97 hari pada musim kelima.

Namun, situasinya menjadi jauh lebih serius dalam dua musim terakhir. Ia menepi selama 250 hari pada musim 2024-2025, lalu 286 hari di antara musim 2025-2026 dan musim berjalan, sementara hingga kini ia belum mencatatkan satu penampilan pun pada musim kedelapannya.

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Angka-angka ini menunjukkan seberapa jauh karier sang pemain merosot, terutama karena musim terbaiknya dari segi jumlah penampilan adalah 2020-2021, saat ia tampil dalam 38 pertandingan bersama Real Madrid. Jumlah itu terbilang terbatas untuk klub yang menjalani lebih dari 50 pertandingan dalam satu musim, bahkan bisa melampaui 60 laga.

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22 Cedera: Mimpi Buruk yang Dimulai pada 2019

Perjalanan penuh penderitaan ini bermula pada 23 September 2019, ketika Mendy mengalami cedera pertamanya setelah bergabung dengan Real Madrid, berupa masalah otot di paha kiri yang membuatnya absen selama 27 hari.

Saat itu tak ada yang menyangka cedera tersebut akan menjadi awal dari rangkaian panjang kemunduran fisik. Namun, sejak itu bek asal Prancis tersebut telah mengalami 22 cedera berbeda, sehingga kemampuannya menjaga kebugaran terus dipertanyakan.

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Cedera terakhir, yang dialaminya pada akhir musim lalu, menjadi yang paling berat dalam kariernya bersama Real Madrid karena mengharuskannya menjalani operasi dan membuatnya menepi dalam waktu lama. Kemunduran ini datang setelah cedera serius yang dialaminya di final Copa del Rey melawan Barcelona, sebelum masalah fisik datang silih berganti dan menghalanginya untuk kembali secara stabil.

Pada musim lalu saja, Mendy mengalami empat kemunduran fisik tambahan setelah kepulangannya yang terlambat. Penderitaannya pun berlanjut hingga Real Madrid terpaksa memperlakukan posisi bek kiri sebagai salah satu posisi yang paling membutuhkan solusi alternatif.

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Bek yang Tak Tergantikan, tetapi Kalah oleh Cedera

Meski kerap absen, kualitas teknis Mendy di Real Madrid tak pernah diragukan, terutama dalam hal tugas bertahan. Klub memang terbiasa mengandalkan pemain alternatif di posisi bek kiri, tetapi tidak selalu menemukan pemain yang mampu memberikan keseimbangan dan soliditas yang sama seperti yang ditawarkan bek asal Prancis itu ketika dalam kondisi bugar.

Carlo Ancelotti termasuk pelatih yang paling menyadari pentingnya Mendy. Ia bahkan menjulukinya "Sang Profesor" sebagai bentuk penghargaan atas kemampuan bertahannya yang luar biasa, dan selalu ingin sang pemain tetap menjadi bagian dari proyeknya.

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Penghargaan pelatih asal Italia itu tidak berhenti pada pujian atas performanya. Ia juga bersikeras memperpanjang kontrak Mendy, meski Real Madrid bergerak untuk merekrut Alfonso Davies, bek Bayern Munich. Ancelotti tidak ingin kedatangan pemain baru memengaruhi masa depan Mendy, dan klub akhirnya berhasil memperpanjang kontrak pemain asal Prancis itu hingga 2028.

Sang pemain juga dihargai rekan-rekannya di ruang ganti berkat kepribadian dan posisinya di dalam tim. Namun, cedera tetap menjadi satu-satunya hambatan yang mencegahnya menguasai sepenuhnya posisi bek kiri.

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Senada dengan itu, Alvaro Arbeloa sebelumnya pernah memuji nilai Mendy dengan menegaskan: "Mendy telah membuktikan bahwa setiap kali ia berada di lapangan, Real Madrid jadi lebih mudah menang. Dan itu membuktikan sesuatu."

Tiga Alternatif untuk Mengatasi Absennya Pemain Prancis

Cedera yang terus berulang memaksa Real Madrid untuk terus mencari solusi agar tidak bergantung pada pemain yang kebugarannya tidak dapat dijamin. Pada musim lalu, opsi yang tersedia di posisi bek kiri mencakup Mendy, Fran Garcia, dan Alvaro Carreras, sementara musim ini Marc Cucurella dan Carreras termasuk nama yang dikaitkan dengan penguatan posisi tersebut, menurut laporan harian Spanyol itu.

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Sementara itu, di era pelatih Jose Mourinho, Mendy belum tampil dalam satu pun pertandingan resmi, meski sudah rutin berlatih bersama tim sejak beberapa waktu lalu. Ia juga belum masuk daftar skuad untuk pertandingan liga, sementara namanya tidak didaftarkan untuk Liga Champions.

Dengan demikian, Mendy kini menghadapi tantangan baru yang lebih dari sekadar pulih dari cedera. Ia dituntut memulihkan kepercayaan diri terhadap kondisi fisiknya dan membuktikan kemampuannya menjalani serangkaian pertandingan tanpa kembali mengalami kemunduran.

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Masalahnya kini bukan lagi soal kemampuan bek asal Prancis itu menghentikan para winger paling berbahaya di dunia, tugas yang telah ia kuasai selama bertahun-tahun, melainkan kemampuannya mengalahkan tubuhnya sendiri, yang terus melawannya justru pada saat-saat Real Madrid paling membutuhkan jasanya.