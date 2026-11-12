213 ribu euro sampai ke keluarga Jesus de Miguel, dan balasannya membuat semua orang menangis

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Dalam sebuah momen ketika jantung sepak bola Spanyol remuk, semua orang berdiri di belakang satu keluarga. Bukan hanya tribune yang terdiam, melainkan seluruh stadion yang membisu, lalu keheningan itu berubah menjadi gelombang cinta dan dukungan yang tak pernah berhenti.

Iklan

Beberapa hari setelah tragedi yang mengguncang dunia, keluarga Jesus de Miguel mengumumkan bahwa mereka telah menerima lebih dari 213 ribu euro yang terkumpul melalui kampanye penggalangan dana kolektif, dalam sebuah pesan terima kasih yang menyentuh di mana mereka menegaskan bahwa setiap bentuk perhatian, sekecil apa pun tampaknya, memiliki nilai yang sangat besar.

Keluarga tersebut mengatakan, dalam pernyataan resmi yang diterbitkan oleh agensi Spanyol "AFE": "Kami telah benar-benar menerima donasi dari kampanye penggalangan dana kolektif yang diluncurkan oleh pesepak bola Fran Sol, dan kami ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua orang atas limpahan cinta dan dukungan yang kami terima".

Pernyataan itu menambahkan: "Kami sangat tersentuh melihat begitu banyak orang yang bersatu di sekitar inisiatif ini. Setiap bentuk kepedulian yang mulia sangat berarti bagi kami, dan kami ingin kalian tahu bahwa kami menyambut semua perasaan mulia ini dengan cinta yang mendalam".

Keluarga tersebut menegaskan: "Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap orang yang telah menyumbangkan pesan-pesan baiknya, dalam kata-kata yang tampak sederhana namun membawa segala makna rasa syukur bagi sebuah keluarga yang masih merasakan dampak guncangan, dan berusaha menemukan sedikit penghiburan dalam solidaritas ribuan orang di sekelilingnya".

Iklan Iklan

Rincian kampanye mengungkap respons luar biasa dari dalam dan luar lingkungan olahraga, karena para donatur dipimpin oleh sejumlah tokoh terkemuka, di antaranya presiden klub Cadiz, Cristian Siboldi (Cristian Sepitin), yang menyumbang sebesar 15 ribu euro, dan presiden klub Ceuta, Luhay Hamido, yang menyumbang sebesar 3.500 euro.

Topik Terkait

Para pemain juga memberikan kontribusi yang mencolok, di mana Pedro Porro menyumbang sebesar 3.500 euro, Marc Bartra sebesar 3.000 euro, sementara Alex Remiro dan Borja Iglesias masing-masing menyumbang sebesar 2.500 euro.

Rincian tragedi ini bermula pada hari Senin, 2 November lalu, ketika sebuah pertandingan biasa antara Tenerife dan Andorra berubah menjadi tragedi yang mengguncang dunia sepak bola. Skor saat itu menunjukkan hasil imbang dua gol untuk masing-masing tim, ketika Jesus de Miguel melaju ke arah bola tinggi, pada saat yang sama ketika kiper Owono keluar dari gawangnya untuk mengantisipasinya.

Iklan

Keheningan menyelimuti seluruh penjuru stadion setelah Owono melompat dan bertabrakan dengan pemain Spanyol itu dengan kekuatan yang luar biasa, yang menyebabkan ia mengalami serangan jantung, sementara kiper Guinea Khatulistiwa itu menerima kartu merah langsung. Sementara itu, de Miguel menerima pertolongan pertama secara langsung di atas lapangan, di tengah keterkejutan para pemain dan suporter, dan setelah berjam-jam dalam kecemasan, kematiannya diumumkan pada hari berikutnya, menjadikan pertandingan itu sebagai kenangan pilu yang tak terlupakan.

Owono sendiri mengungkapkan kesedihannya yang mendalam, dengan mengatakan: "Ini adalah hari-hari tersulit dalam hidup saya, saya sangat kesulitan untuk mengungkapkan perasaan saya, dan saya tak mampu mencerna apa yang terjadi. Saya merasakan kepedihan yang luar biasa atas kehilangan Jesus, saya memikirkannya, keluarganya, dan semua orang yang mencintainya".

Iklan

Ia melanjutkan: "Saya tahu ada banyak persoalan yang harus ditangani, dan saya akan menghadapi segala sesuatu yang datang dengan penuh hormat. Namun sekarang, saya tidak bisa memikirkan hal lain selain Jesus dan kepedihan yang kami rasakan. Beristirahatlah dengan tenang, Jesus".

Dan hari ini, setelah donasi sampai kepada keluarga mendiang, kampanye ini membuktikan bahwa solidaritas masih lebih kuat daripada kesedihan, dan bahwa kenangan akan Jesus de Miguel akan tetap hidup di hati orang-orang yang mencintainya dan orang-orang yang tidak mengenalnya, namun merasakan kehilangannya seolah-olah ia salah satu dari mereka.