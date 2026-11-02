Dengan tim yang sebagian besar diisi pemain dari kelompok junior A, Türkgücü kalah telak 1-6 dari Wacker München di Landesliga Südost pada akhir pekan dua pekan lalu. Para pemain yang seharusnya tampil justru duduk bersama di luar lapangan, mengenakan pakaian latihan di bangku-bangku kayu sambil menonton. Mereka memilih mogok bermain.

Boikot itu secara tegas bukan ditujukan kepada klub, melainkan hanya kepada pelatih Slaven Skeledzic. "Tujuan kami sejak awal dan hingga kini bukanlah merugikan klub, melainkan mendorong perubahan agar kami bisa kembali bermain sepakbola untuk Türkgücü München bersama-sama dengan gembira dan sepenuh hati," demikian pernyataan para pemain.

Masalah kabarnya sudah muncul sepekan sebelumnya, setelah kekalahan 0-3 dari Eggenfelden yang berada di dasar klasemen. Menurut informasi yang beredar, para pemain memprotes sikap keras sang pelatih. Seperti dilaporkan Bild , Skeledzic, 54 tahun, antara lain disebut meminta pemain muda datang lebih awal untuk berlatih dan membentak para pemain.

Pada Jumat lalu, Türkgücü kemudian membatalkan pertandingan melawan VfB Hallbergmoos-Goldach. Anehnya, para pemain kabarnya mengetahui hal itu bukan melalui pemberitahuan internal, melainkan dari informasi Federasi Sepakbola Bavaria (BFV).

"Kami ingin bermain dan sudah siap. Setelah melihat kabar pembatalan itu, kami semua tercengang," kata kapten Burhan Bahadir seperti dikutip FuPa. Tim telah menjalani dua sesi latihan tanpa pelatih untuk mempersiapkan laga tandang di wilayah utara München.

Pengurus klub mengancam akan mengambil langkah-langkah berikut

Skeledzic dan pengurus klub menunjukkan sikap kompak serta membantah tuduhan para pemain. "Saya punya rasa keadilan yang sangat kuat. Dan orang ini dituduh secara tidak adil," kata ketua pengurus Türkgücü, Ertürk Alagöz, kepada Bild. "Saya lebih memilih menghentikan operasional daripada menyerah kepada para pemain ini."

Skeledzic sendiri menyebut tindakan para pemain "benar-benar berlebihan".

Pada Minggu sore, sebuah pernyataan muncul di akun Instagram klub. Dalam pernyataan itu, pengurus melontarkan tuduhan serius kepada para pemain dan "lingkungan sekitar yang terlalu panas". "Beberapa pemain yang menjadi pemimpin tim, misalnya, secara sadar bersepakat untuk tidak mengikuti taktik permainan dan dengan demikian tentu saja menimbulkan kekacauan di lapangan," bunyi pernyataan tersebut.

Namun, bukan itu saja: sponsor utama Alagöz Holding mengumumkan akan menarik diri. Klub juga membuka kemungkinan mengambil tindakan terhadap para pemain yang mogok: "Perilaku yang merugikan klub ini tidak akan dibiarkan. Karena itu, pengurus akan menggunakan segala cara yang tersedia untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi Türkgücü München."

Apa kata pelatih Slaven Skeledzic soal boikot para pemain?

Pada Senin, giliran pelatih Skeledzic menyampaikan pandangannya. Dalam pernyataan panjang, ia mengecam keras para pemain yang mogok dan menyampaikan terima kasih kepada pengurus klub serta sponsor.

"Boikot latihan dan pertandingan yang disampaikan oleh 21 pemain itu merupakan salah satu pengalaman paling mengecewakan sepanjang karier saya sebagai pelatih. Tindakan itu tidak dapat dibenarkan. Para pemain yang melakukan boikot telah sangat merugikan klub dan saya pribadi. Hanya karena jumlah mereka 21 pemain, bukan berarti pandangan mereka menjadi 'lebih benar'," tulis Skeledzic. Ia membuka kemungkinan mengambil "langkah hukum" terhadap "pihak-pihak yang terlibat".

Türkgücü München e.V. didirikan pada 2001 setelah SV Türk Gücü München bangkrut. Setelah meraih tiga gelar juara berturut-turut, klub itu bermain di 3. Liga pada musim 2020/21. Pada musim berikutnya, klub asal München tersebut harus menghentikan aktivitas pertandingannya setelah 31 pekan pertandingan, pada akhir Maret, akibat masalah keuangan. Setelah itu, mereka merosot hingga ke Landesliga, kasta keenam.

Antara 2018 dan 2022, Skeledzic bekerja sebagai asisten pelatih Miroslav Klose di tim U17 FC Bayern München dan di pusat pembinaan pemain muda klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut. Ia kemudian mengikuti Klose ke klub pertama yang ditanganinya sebagai pelatih kepala, SCR Altach di Austria. Sejak akhir Maret, Skeledzic menjadi pelatih Türkgücü München.