21 Hari Tanpa Ampun: Barcelona Masuki Terowongan Laga Mengerikan, Flick di Tengah Badai

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Barcelona memasuki fase padat musim ini. Rentetan laga beruntun di berbagai kompetisi telah menanti, dengan jadwal yang hanya memberi Hansi Flick dan para pemainnya jeda singkat untuk menarik napas, di tengah tantangan fisik dan teknis yang kian berat karena tim masih dihantui badai cedera.

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Tim Catalan itu akan memulai maraton ini pada hari Minggu mendatang, saat menjamu Villarreal di "Spotify Camp Nou" dalam lanjutan pekan ke-13 La Liga, sebelum bertolak ke Azerbaijan untuk menghadapi Sabah Baku pada Rabu, 25 November, di matchday kelima fase liga Liga Champions.

Perjalanan ke Azerbaijan menjadi lawatan tandang terjauh Barcelona sepanjang tahun ini, yang tentu menambah beban fisik para pemain, sebelum kembali ke kompetisi La Liga untuk menghadapi Deportivo La Coruña pada 29 November. Laga tersebut menjadi pertandingan ketiga Barcelona dalam sepekan, sekaligus laga tandang kedua secara beruntun.

Desember Lipatgandakan Tekanan bagi Flick

Ujian tidak berhenti sampai di situ. Barcelona akan membuka bulan Desember dengan laga kelas berat melawan Atlético Madrid pada 2 Desember di Camp Nou. Pertandingan ini merupakan laga pekan ke-23 La Liga yang dimajukan karena agenda Piala Super Spanyol yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027.

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Tiga hari kemudian, tim akan menjamu Celta Vigo pada 5 Desember, sebelum berhadapan dengan Manchester City dalam duel Eropa yang dinanti-nanti pada tanggal 8 bulan yang sama, di matchday keenam fase liga Liga Champions.

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Barcelona akan menutup rangkaian tujuh laga dalam 21 hari tersebut dengan bertandang ke markas Málaga pada 12 atau 13 Desember. Jadwal kick-off pertandingan itu hingga kini belum ditetapkan secara resmi.

Copa del Rey dan Real Sociedad Sebelum Akhir Tahun

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Setelah maraton ini berakhir, anak asuh Flick tidak akan mendapat waktu istirahat panjang. Mereka dijadwalkan melakoni penampilan perdana di Copa del Rey pada periode 15 hingga 17 Desember di babak 32 besar, melawan lawan yang belum ditentukan.

Adapun persinggahan terakhir Barcelona pada tahun 2026 adalah laga melawan Real Sociedad di Camp Nou pada 19 atau 20 Desember dalam lanjutan La Liga.

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Dengan demikian, tim Catalan itu akan menjalani sembilan pertandingan dalam kurun 29 hari, termasuk laga-laga berat melawan Atlético Madrid, Manchester City, dan Villarreal, di samping agenda domestik dan Eropa lainnya. Periode ini bisa memaksa Flick untuk mengatur beban kerja para pemainnya secara cermat, terlebih dengan terbatasnya opsi yang tersedia akibat cedera.