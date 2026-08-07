20 miliar dolar dan 40 juta untuk setiap suara! Dokumen rahasia yang mengungkap rencana Infantino sebelum keruntuhan

Surat kabar Prancis "L'Equipe" mengungkap sebuah dokumen rahasia yang disiapkan untuk asosiasi-asosiasi nasional anggota Federasi Sepakbola Internasional, yang membeberkan detail proyek "FIFA Forward Enterprise" yang diajukan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino pada akhir Juli lalu, sebelum ia secara mengejutkan menariknya kembali beberapa hari kemudian di bawah tekanan penolakan.

Dokumen yang diperoleh "L'Equipe" itu menunjukkan bahwa proyek tersebut bukanlah gagasan mendadak atau usulan yang disiapkan secara tergesa-gesa, melainkan hasil kerja finansial dan komersial sebelumnya, yang dirampungkan bekerja sama dengan bank investasi Amerika "JP Morgan", dan mencakup konsep menyeluruh untuk membangun sebuah entitas komersial raksasa di bawah FIFA, di samping model-model finansial, struktur administratif, serta rencana untuk meningkatkan pendapatan dan mendistribusikannya kembali kepada asosiasi-asosiasi anggota.

Perusahaan senilai 20 miliar dolar

Dokumen tersebut terdiri dari sekitar 25 halaman, dan mengusung judul internal yang menunjukkan bahwa dokumen itu merupakan materi yang disiapkan untuk anggota "FIFA Forward Enterprise", yang memaparkan secara rinci struktur yang diusulkan bagi perusahaan baru tersebut, sumber-sumber pendapatannya, dan mekanisme kerjanya.

Inti dari proyek ini adalah pembentukan sebuah perusahaan komersial yang akan mengumpulkan dan mengelola berbagai aktivitas penghasil pendapatan di dalam tubuh FIFA, meliputi hak siar dan media, kontrak sponsor, penjualan tiket dan layanan hospitality, hak lisensi dan produk, di samping penyelenggaraan dan pengelolaan turnamen-turnamen besar, yang terdepan di antaranya adalah Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub.

Menurut paparan tersebut, total nilai perusahaan yang diusulkan diperkirakan mencapai sekitar 20 miliar dolar, dengan rencana untuk menjual saham minoritas mendekati 20% kepada investor dari sektor swasta, yang akan menyediakan bagi FIFA sekitar 4,2 miliar dolar secara langsung.

Masuknya investor yang diusulkan itu tidak berarti memberikan mereka pengaruh atas keputusan-keputusan olahraga; sebab konsep tersebut menetapkan bahwa FIFA tetap memegang mayoritas dalam permodalan dan mayoritas kursi dewan direksi, di samping menjaga agar keputusan-keputusan terkait tata kelola olahraga, kompetisi, jadwalnya, serta penyelenggaraan olahraga tetap berada di bawah kendali eksklusifnya.

40 juta dolar untuk setiap asosiasi sebelum Piala Dunia 2030

Rencana ini tidak sebatas restrukturisasi aktivitas komersial FIFA, karena dokumen tersebut mencakup insentif finansial besar bagi asosiasi-asosiasi nasional yang berjumlah 211 asosiasi.

Sesuai konsep yang diusulkan, alokasi dasar untuk program "FIFA Forward" direncanakan akan dinaikkan dari 8 juta dolar menjadi 20 juta dolar untuk setiap asosiasi selama siklus 2027-2030.

Rencana ini juga memungkinkan asosiasi-asosiasi memperoleh tambahan 20 juta dolar secara langsung melalui program "Fast Forward", sehingga total potensi pendanaan bagi setiap asosiasi akan naik menjadi 40 juta dolar sebelum Piala Dunia 2030.

Kenaikan tidak berhenti pada siklus ini, karena dokumen tersebut mencakup konsep untuk menaikkan pendanaan menjadi 22 juta dolar selama siklus 2031-2034, kemudian menjadi 24 juta dolar pada siklus 2035-2038, sehingga total yang dapat diperoleh satu asosiasi mencapai sekitar 86 juta dolar selama 12 tahun.

Namun, pemanfaatan penuh atas paket finansial ini terkait dengan persetujuan terhadap struktur baru tersebut, dengan penetapan tanggal 19 September 2026 sebagai batas akhir untuk memanfaatkan penawaran itu sesuai syarat-syarat yang tercantum dalam rencana.

Proyek yang disiapkan berbulan-bulan sebelum pengumuman

Sifat dari angka-angka dan proyeksi yang tercantum dalam dokumen tersebut mengungkap bahwa "FIFA Forward Enterprise" bukan sekadar respons cepat terhadap kesuksesan komersial yang diraih Piala Dunia 2026, melainkan sebuah proyek yang dipersiapkan sebelumnya dan pada tingkat kelembagaan yang matang.

Dokumen itu mencakup model-model finansial dan estimasi pertumbuhan, di samping konsep terperinci mengenai struktur perusahaan, sumber-sumber pendapatannya, dan cara menginvestasikan kembali keuntungannya, serta visi yang menargetkan pemanfaatan sumber-sumber komersial yang oleh para penyusun paparan digambarkan sebagai bernilai namun belum dimanfaatkan FIFA secara memadai hingga saat ini.

Rencana tersebut juga mengusulkan pemisahan aktivitas komersial secara lebih besar dari aspek-aspek olahraga, dengan mengandalkan keahlian khusus dan visi investasi yang relatif independen dari pengelolaan kompetisi dan pengembangan sepakbola.

Tingkat persiapan semacam ini mencerminkan bahwa FIFA memperlakukan proyek tersebut sebagai transformasi kelembagaan jangka panjang, dan bukan sekadar usulan yang dapat diperdebatkan di lorong-lorong asosiasi.

Pengumuman cepat, penarikan lebih cepat

Proyek ini muncul ke publik pada 28 Juli 2026, tetapi segera menghadapi penolakan luas dari sejumlah pihak di dalam ekosistem sepakbola, di antaranya Konfederasi Sepakbola Eropa, Konfederasi Sepakbola Asia, dan Konfederasi Sepakbola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, di samping sejumlah asosiasi Eropa.

Penentangan ini bersamaan dengan gejolak internal, yang paling menonjol adalah pengunduran diri penasihat dekat Infantino, Carlos Cordeiro, sebelum eskalasi mencapai puncaknya pada jam-jam pertama tanggal 1 Agustus, ketika Presiden FIFA mengumumkan penarikan proyek tersebut.

Infantino membenarkan keputusannya dengan alasan bahwa inisiatif tersebut menimbulkan perpecahan di dalam ekosistem sepakbola, yang bertentangan dengan tujuan yang ingin ia capai melaluinya.

Namun, dokumen yang diungkap "L'Equipe" menyajikan gambaran berbeda mengenai skala proyek tersebut; sebab dokumen itu menunjukkan bahwa apa yang diajukan pada akhir Juli bukanlah gagasan dadakan atau pengumuman uji coba, melainkan sebuah rencana komersial yang detailnya telah disiapkan sebelumnya, mencakup konsep sebuah entitas senilai 20 miliar dolar, pendanaan tambahan puluhan juta untuk setiap asosiasi, serta membuka pintu bagi investasi swasta bernilai miliaran dolar.