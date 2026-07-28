Xabi Alonso, pelatih Chelsea, memutuskan untuk mengganti salah satu pemainnya hanya 19 menit setelah pemain tersebut masuk sebagai pengganti dalam sebuah laga persahabatan, pada hari Selasa ini, jelang dimulainya musim baru.

Pelatih anyar Chelsea itu tengah mengenal timnya dalam tur persiapan musim di Australia dan Asia, dan ia memulai turnya dengan laga persahabatan melawan Western Sydney Wanderers, yang berakhir dengan kemenangan Chelsea (6-4).

Chelsea memasuki babak kedua dalam keadaan imbang dengan Western Sydney (2-2), dan Alonso mengambil keputusan untuk menurunkan Omari Kellyman, yang berusia 20 tahun, menggantikan Reggie Walsh sebelum babak kedua dimulai.

Namun, Kellyman hanya bertahan selama 19 menit sebelum akhirnya digantikan oleh pemain berbakat asal Brasil, Estevao, sebagaimana diberitakan oleh surat kabar "The Sun".

Pemain gelandang serang itu bergabung dengan Chelsea dari Aston Villa pada tahun 2024 dengan biaya transfer sebesar 19 juta pound sterling.

Namun, musim pertamanya tenggelam oleh cedera pada engkel dan hamstring, yang membuatnya tersingkir dari rencana pelatih sebelumnya, Enzo Maresca.

Kellyman menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub Cardiff City di Championship Inggris, di mana ia memukau semua orang dengan mencetak 11 gol dalam 36 pertandingan.

Namun, jika minimnya waktu bermainnya menjadi indikasi akan sesuatu, maka Kellyman menghadapi pertarungan lain untuk membuktikan kelayakannya di bawah kepemimpinan Alonso.



