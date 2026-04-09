1860 München, semua informasi tentang siaran langsung dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan TSV secara langsung di TV dan streaming langsung?

TSV 1860 München termasuk salah satu klub sepak bola Jerman yang paling kaya akan tradisi dan memiliki sejarah panjang di Bundesliga. Setelah mengalami penurunan performa, "Singa München" kini bermain di Liga 3, namun tetap memiliki daya tarik yang besar – tidak terkecuali berkat lokasinya yang memiliki stadion legendaris di Giesing serta basis penggemar yang sangat setia.

Anda dapat mengetahui stasiun mana yang menayangkan pertandingan-pertandingan TSV 1860 München di SPOX.

1860 München, semua informasi siaran dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan TSV secara langsung di TV dan streaming langsung?

Menonton 1860 München di Liga 3 di TV dan streaming langsung

Singa München sudah beberapa tahun ini berkompetisi di Liga 3. Oleh karena itu, detail siaran untuk tim asal Giesing ini juga berlaku. Hak siar kompetisi ini dipegang oleh MagentaSport hingga musim 2026/27. Penyedia streaming milik Telekom ini menyiarkan semua pertandingan kompetisi tersebut.

Selain itu, beberapa pertandingan terpilih dari Liga 3 ditayangkan di stasiun televisi publik di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, Bayrische Rundfunk (BR) bertanggung jawab atas siaran langsung pertandingan kandang Münchner Löwen. Untuk siaran pertandingan tandang, umumnya ditangani oleh stasiun televisi regional lainnya. Informasi selengkapnya dapat Anda peroleh dari situs web resmi masing-masing stasiun televisi.

Getty Images

