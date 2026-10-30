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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

18 tahun lalu: kisah kekalahan telak enam gol Al-Shabab yang memaksa Al-Ahli mundur

FEATURES
Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Kisah bersejarah yang tak terlupakan

Itu bukan kali pertama Al-Ahli menelan kekalahan dengan enam gol dalam laga el-clasico kecil melawan rival tradisionalnya, Al-Shabab, karena hal serupa pernah terjadi 18 tahun lalu.

Al-Shabab mengalahkan Al-Ahli dengan skor 6-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Jumat malam, di Stadion SHG Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Selama pertandingan, akun klub Al-Shabab di situs "X" membagikan foto para pendukung Al-Ahli saat meninggalkan stadion meskipun permainan masih berlangsung, di tengah kekalahan telak tersebut, dengan komentar sarkastik: "Kali ini mundurnya lebih awal".

Akun klub ibu kota itu juga menulis setelah pertandingan berakhir: "Kami membuka buku dan mencatat enam gol baru, selamat atas kemenangan termudah, wahai Singa-Singa".

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Akun Al-Shabab mengacu pada kekalahan telak yang pernah mereka berikan kepada Al-Ahli 18 tahun lalu, tepatnya pada 18 April 2008, dalam leg pertama babak perempat final turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Meski Al-Ahli unggul lebih dulu pada menit ke-18 melalui Mohammed Massad, Al-Shabab membalas dengan mencetak 6 gol, di antaranya dua gol dari penyerang Nasser Al-Shamrani, serta masing-masing satu gol dari Faisal Al-Sultan, Camacho, Hassan Muath, dan Juan Manuel Martinez.

Menurut surat kabar Saudi "Al-Riyadiah", wasit mengakhiri pertandingan 10 menit sebelum waktu normal berakhir, dengan alasan tidak terpenuhinya kuorum resmi pemain Al-Ahli, karena sejumlah besar dari mereka mengalami beragam cedera.

Namun, beberapa pejabat Al-Ahli terlihat meminta para pemain tim untuk menjatuhkan diri ke tanah, agar jumlah pemain yang tersedia berkurang di bawah kuorum resmi (7), sehingga pertandingan berakhir dengan pengunduran diri dan kekalahan 0-3 alih-alih 1-6.

Menurut laporan media, Federasi Sepak Bola Saudi menolak menganggap Al-Ahli kalah dengan skor tiga gol tanpa balas, dan memutuskan untuk menetapkan kekalahannya dengan skor 1-6, sehingga hasil itu tetap menjadi hasil terbesar sepanjang sejarah pertandingan kedua tim.

Anehnya, pertandingan leg kedua di babak yang sama berlangsung antara kedua tim sekitar 9 hari kemudian, tepatnya pada 27 April 2008, dan berakhir dengan kemenangan Al-Shabab juga, tetapi dengan skor 3-1.

Perlu dicatat bahwa kekalahan terakhir Al-Ahli dari Al-Shabab merupakan yang terbesar dalam sejarah partisipasinya di Liga Roshn Saudi, karena melampaui kekalahan dengan skor 2-6 dari Al-Ettifaq, dalam pekan keenam musim 2018-2019.

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